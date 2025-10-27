Sky Sport узнал об увольнении главного тренера «Ювентуса»
Игор Тудор уволен с поста главного тренера «Ювентуса», сообщил Sky Sport Italia.
Позднее туринский клуб подтвердил эту информацию.
Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив Тьяго Мотту, в июне с ним подписали новый контракт до лета 2027 года с возможностью продления.
Тудора заменит работающий с молодежью клуба Массимо Брамбилла.
«Ювентус» идет восьмым в турнирной таблице Серии А. У команды три поражения подряд и восьмиматчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.
На общем этапе Лиги чемпионов туринцы идут 25-ми среди 36 команд.
Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии Тудор весной 2024 года руководил «Лацио» после отставки Маурицио Сарри. Ранее он также работал в «Хайдуке», ПАОКе, «Галатасарае», «Вероне» и «Удинезе».
