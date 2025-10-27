Sky Sport узнал об увольнении главного тренера «Ювентуса»

Игор Тудор работал с командой с марта, летом он продлил контракт до 2027 года. У «Ювентуса» три поражения подряд и восемь игр без побед

Игор Тудор (Фото: Alfredo Falcone / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Игор Тудор уволен с поста главного тренера «Ювентуса», сообщил Sky Sport Italia.

Позднее туринский клуб подтвердил эту информацию.

Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив Тьяго Мотту, в июне с ним подписали новый контракт до лета 2027 года с возможностью продления.

Тудора заменит работающий с молодежью клуба Массимо Брамбилла.

«Ювентус» идет восьмым в турнирной таблице Серии А. У команды три поражения подряд и восьмиматчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

На общем этапе Лиги чемпионов туринцы идут 25-ми среди 36 команд.

Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии Тудор весной 2024 года руководил «Лацио» после отставки Маурицио Сарри. Ранее он также работал в «Хайдуке», ПАОКе, «Галатасарае», «Вероне» и «Удинезе».