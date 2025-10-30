Тарасова отреагировала на финальное решение по делу Валиевой

Тарасова о решении по делу Валиевой: не нужно ждать справедливости

Дисквалификация 19-летней Камилы Валиевой за допинг закончится в декабре. Татьяна Тарасова отметила, что будет счастлива возможному возвращению фигуристки в большой спорт

Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

В деле российской фигуристки Камилы Валиевой не стоило ожидать положительного решения. Об этом «РБК Спорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по Валиевой.

«С какой стати люди, которые отстранили и оболгали Камилу, сейчас будут давать другое решение. Они не будут этого делать. От людей, которые так несправедливо и безобразно поступили по отношению к ребенку, не нужно ждать справедливости и новых положительных решений», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Тарасова отметила, что будет счастлива возможному возвращению Валиевой в большой спорт.

«Всем было тяжело во время всех этих разбирательств. Но Камила — особенная девочка. Если ей удастся справиться психологически со всем этим давлением и вернуться в большой спорт, то я буду счастлива видеть ее на соревнованиях», — заключила она.

Дисквалификация 19-летней Валиевой за допинг закончится в декабре. Татьяна Навка 1 октября сообщила, что Валиева возобновит тренировки в ее школе у тренера Светланы Соколовской. До допинг-скандала фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе.

В марте адвокаты фигуристки обратились в суд, утверждая, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло аргументы, которые могли значительно повлиять на вердикт CAS. В сентябре 2024-го Associated Press писало, что результаты научного эксперимента швейцарца Марсьяля Сожи могли подтвердить версию фигуристки о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.

Федеральный суд Швейцарии — это единственная инстанция, которая могла отменить решение CAS. Арбитраж дисквалифицировал Валиеву в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Валиева потеряла золото чемпионата Европы, награды чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России. На Олимпиаде в Пекине сборной России в командном турнире вместо золота присудили бронзу.