WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку Валиеву

Еще до суда из дела исчезло заключение швейцарского ученого, подтвердившего возможность случайного попадания запрещенного вещества в организм через разделочную доску, на которой крошили таблетки от болезни сердца

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) преднамеренно скрыло результаты научного эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу российской фигуристки Камилы Валиевой на суде о дисквалификации на фоне провала допинг-теста. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Associated Press.

По данным издания, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к WADA с просьбой нанять авторитетного ученого для проверки версии защиты Валиевой. Спортсменка утверждала, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм вместе с десертом, приготовленным ее испытывавшим проблемы с сердцем родственником, давившим таблетки на той же разделочной доске.

WADA связало российскую сторону с швейцарским специалистом Марсьялем Сожи, который путем эксперимента пришел к выводу, что остатки разрезанной таблетки действительно могли стать причиной положительного допинг-теста. Именно это заключение эксперта РУСАДА могло бы использовать в качестве основного аргумента в защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источники Associated Press на условиях строгой анонимности «из-за опасений возмездия» передали журналистам фрагменты переписки генерального директора WADA Оливье Ниггли с руководителем расследований органа Гюнтером Юнгером. «Гюнтер, у нас серьезная проблема. Почему Сожи дал заключение по Валиевой, которое крайне благоприятно для нее… Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными... Если этот аргумент будет использован в суде, то для нас это очень большая проблема. Мы должны немедленно это остановить», — писал Ниггли.

Таким образом, заключение швейцарского эксперта так и не фигурировало в CAS, который в январе дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. При этом дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 2021 года. В результате она потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).