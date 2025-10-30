Валиеву обязали выплатить более ₽2,3 млн по итогам допинг-разбирательств

Суд: Валиева должна выплатить более ₽2,3 млн по итогам допинг-разбирательств

Федеральный суд Швейцарии отказался пересматривать дело Валиевой. Фигуристка должна возместить судебные издержки и выплатить компенсации ISU и WADA. Валиева в декабре сможет снова участвовать в соревнованиях

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Камила Валиева должна возместить судебные издержки и выплатить компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на общую сумму 2,3 млн руб., сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального суда Швейцарии.

В частности, речь идет о 7 тыс. швейцарских франков судебных издержек и по 8 тыс. франков для ISU и WADA (1 CHF — 99,8 руб. по курсу ЦБ).

В четверг стало известно, что суд отклонил ходатайство защиты фигуристки о пересмотре вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал фигуристку на четыре года за триметазидин.

Из-за вердикта CAS фигуристка потеряла золото чемпионата Европы 2022 года и награды российских турниров, а сборная России вместо золота получила бронзу в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Валиевой 19 лет, в декабре она сможет вернуться к соревнованиям.

Татьяна Навка 1 октября сообщила, что Валиева возобновит тренировки в ее школе у тренера Светланы Соколовской. До допинг-скандала фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе.