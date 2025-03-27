Адвокаты Валиевой подали апелляцию в суд из-за «мошенничества» WADA

Защита фигуристки попросила пересмотреть вердикт из-за отчета Сожи, который был скрыт WADA перед разбирательством в CAS и мог подтвердить версию Валиевой. В WADA претензии адвокатов отвергли

Камила Валиева (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Защита фигуристки Камилы Валиевой подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на дисквалификацию спортсменки из-за «процедурного мошенничества» со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом пишет AP.

В сентябре AP сообщило, что WADA cкрыло результаты научного эксперимента швейцарца Марсьяля Сожи, который мог бы стать аргументом в пользу версии Валиевой о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.

В заявлении, поданном на этой неделе в суд, адвокаты Валиевой утверждают, что предоставление CAS информации об эксперименте Сожи могло бы добавить теоретического обоснования незначительным следам препарата в пробе, а сам ученый мог выступить в суде.

Когда же WADA показало отчет Сожи, он уже был изменен, считают адвокаты, поскольку в нем появилось утверждение, противоречащее остальной части, а ответ на вопрос о попадании допинга в организм был исключен.

Представитель WADA Джеймс Фицджеральд заявил, что «любые обвинения в неправомерных действиях со стороны WADA полностью отвергаются». Фицджеральд отметил, что CAS не поверил в версию Валиевой не потому, что она научно недостоверна, а скорее потому, что ее не подкрепили достаточными фактическими доказательствами.

Дисквалификация Валиевой истечет в декабре.