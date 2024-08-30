 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Главный фаворит проиграл во втором круге US Open и не взял ни одного сета

Главный фаворит US Open Алькарас вчистую по сетам проиграл во втором круге
Карлос Алькарас проиграл 74-й ракетке мира в трех сетах
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Испанец Карлос Алькарас проиграл голландцу Ботику Ван де Зандсхюлпу со счетом 1:6, 5:7, 4:6 в матче второго круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису).

Алькарас является третьей ракеткой мира, он выиграл два последних турнира «Большого шлема» в этом сезоне. Наряду с Новаком Джоковичем являлся главным фаворитом US Open, чемпионом которого стал в 2022 году.

Ван де Зандсхюлп занимает 74-е место в рейтинге, на его счету нет титулов ATP, а на турнирах серии «Большого шлема» не проходил дальше четвертьфинал US Open в 2021 году. По ходу сезона 28-летний голландец заявил, что в скором времени завершит карьеру.

Ван де Зандсхюлп прервал серию из 43 поражений голландских теннисистов в матчах с топ-10 рейтинга.

US Open является четвертым, последним турниром серии «Большого шлема». Общий призовой фонд составляет рекордные для тенниса $75 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Карлос Алькарас US Open Открытый чемпионат США по теннису
Материалы по теме
Даниил Медведев вышел в третий круг US Open
Спорт
Мирра Андреева вылетела с US Open
Спорт
Калинская и Шнайдер впервые в карьере вышли в третий круг US Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительствоПолитика, 08:00
В Сумах начался пожарПолитика, 07:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 07:39
Минобороны отчиталось об уничтожении 18 дронов за ночьПолитика, 07:36
Харрис пообещала поддержать закон об ужесточении мер на границеПолитика, 07:33
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:25
Главный фаворит проиграл во втором круге US Open и не взял ни одного сетаСпорт, 07:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Биржа попросила ФАС обязать рыбаков отчитываться о ценахБизнес, 07:00
На окраине Калуги сбили четыре дронаПолитика, 06:48
Трамп заявил, что Харрис «не производит впечатление лидера»Политика, 06:40
Харрис допустила приглашение республиканца в свое правительствоПолитика, 06:35
Харрис заявила о «неумелом правлении» Трампа в период пандемииПолитика, 06:12
Шор допустил отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТОПолитика, 05:56
В Курской области два раза за десять минут объявили ракетную опасностьПолитика, 05:51