Главный фаворит проиграл во втором круге US Open и не взял ни одного сета

Карлос Алькарас проиграл 74-й ракетке мира в трех сетах

Карлос Алькарас (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Испанец Карлос Алькарас проиграл голландцу Ботику Ван де Зандсхюлпу со счетом 1:6, 5:7, 4:6 в матче второго круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису).

Алькарас является третьей ракеткой мира, он выиграл два последних турнира «Большого шлема» в этом сезоне. Наряду с Новаком Джоковичем являлся главным фаворитом US Open, чемпионом которого стал в 2022 году.

Ван де Зандсхюлп занимает 74-е место в рейтинге, на его счету нет титулов ATP, а на турнирах серии «Большого шлема» не проходил дальше четвертьфинал US Open в 2021 году. По ходу сезона 28-летний голландец заявил, что в скором времени завершит карьеру.

Ван де Зандсхюлп прервал серию из 43 поражений голландских теннисистов в матчах с топ-10 рейтинга.

US Open является четвертым, последним турниром серии «Большого шлема». Общий призовой фонд составляет рекордные для тенниса $75 млн.