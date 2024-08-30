Главный фаворит проиграл во втором круге US Open и не взял ни одного сета
Испанец Карлос Алькарас проиграл голландцу Ботику Ван де Зандсхюлпу со счетом 1:6, 5:7, 4:6 в матче второго круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису).
Алькарас является третьей ракеткой мира, он выиграл два последних турнира «Большого шлема» в этом сезоне. Наряду с Новаком Джоковичем являлся главным фаворитом US Open, чемпионом которого стал в 2022 году.
Ван де Зандсхюлп занимает 74-е место в рейтинге, на его счету нет титулов ATP, а на турнирах серии «Большого шлема» не проходил дальше четвертьфинал US Open в 2021 году. По ходу сезона 28-летний голландец заявил, что в скором времени завершит карьеру.
Ван де Зандсхюлп прервал серию из 43 поражений голландских теннисистов в матчах с топ-10 рейтинга.
US Open является четвертым, последним турниром серии «Большого шлема». Общий призовой фонд составляет рекордные для тенниса $75 млн.
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