Даниил Медведев подошел к US Open с самой затяжной серией поражений за семь лет

Медведев подошел к любимому турниру с серией поражений. Главное о US Open

US Open стартует 26 августа в Нью-Йорке. Главное о последнем турнире «Большого шлема» в сезоне — в материале «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — один из четырех турниров «Большого шлема», проходящий в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра.

Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок. В 2024 году турнир пройдет с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году

Организатором турнира выступает Ассоциация тенниса США. C 1978 года турнир проводится на харде. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Кори Гауфф.

Жеребьевка

Российский теннисист Даниил Медведев попал в одну половину сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом (3-й номер рейтинга).

Примечательно, что Синнер и Медведев могут сыграть в четвертьфинале, а победитель пары в полуфинале может встретиться с Алькарасом: такой же расклад был на Уимблдоне 2024, тогда в Медведев победил итальянца и в 1/2 финала уступил Алькарасу.

В нижней половине сетки главными фаворитами являются действующий чемпион турнира Новак Джокович (2) и Александр Зверев (4).

Матчи россиян в первом круге Мужчины Даниил Медведев (5) — Душан Лайович (Сербия)

Андрей Рублев (6) — Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Карен Хачанов (23) — Даниэль Эванс (Великобритания)

Роман Сафиуллин (59) — Мэттью Форбс (США)

Павел Котов (63) — Зизу Бергс (Бельгия) Женщины Анастасия Павлюченкова (25) — Тэйлор Престон (Австралия)

Мирра Андреева (21) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)

Людмила Самсонова (16) — Синьюй Ван (Китай)

Диана Шнайдер (18) — Надя Подороска (Аргентина)

Анна Калинская (15) — Лорен Дэвис (США)

Анастасия Потапова (43) — Лейла Фернандес (Канада)

Анна Блинкова (79) — Эмма Наварро (США, 13)

Эрика Андреева (89) — Юань Юэ (Китай)

Дарья Касаткина (12) — Жаклин Кристиан (Румыния)

Вероника Кудерметова (44) — Онс Жабер (Тунис, 17)

Екатерина Александрова (29) — Виктория Томова (Болгария)

Шансы Медведева

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Даниил Медведев подошел к одному из своих любимых турниров с неутешительной статистикой — три поражения подряд. Он впервые за семь лет трижды подряд проиграл на харде.

Хард является любимым для 28-летнего россиянина покрытием. Он побеждал на харде в 75% поединков: завоевал на нем 18 из 20 титулов, 33 финала с его участием из 38 проходили на этом покрытии.

Медведев выигрывал US Open в 2021-м году, а также дважды доходил до финала турнира в Нью-Йорке. В 2019-м году Медведев уступил в решающем матче Рафаэлю Надалю, а в прошлом году россиянин уступил Новаку Джоковичу в финале.

Бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что Медведев является одним из фаворитов турнира.

«Это любимый турнир и покрытие Медведева. Несмотря на последние не самые выдающиеся результаты, он остается в числе фаворитов. Двухнедельный турнир дает ему возможность улучшить форму по ходу соревнований. Андрей Рублёв, в хорошей форме, также может претендовать на выход в полуфинал, а Карен Хачанов способен удивить в отдельных матчах, хотя его шансы на полуфинал не так высоки», — сказал Янчук.

Медведев не входит в топ-3 претендентов. Далеко не все эксперты и букмекеры включают его в топ-5. На его победу букмекеры дают коэффициент 13, Рублева — 27, Хачанова -110.

Защитит ли Джокович титул

Новак Джокович (Фото: Reuters)

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет на US Open после триумфа на Олимпийских играх в Париже. В начале августа он выиграл золото Олимпиады, которое стало первым в карьере теннисиста. Теннисист является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24).

Джокович является действующим чемпионом US Open. В случае защиты титула, теннисист, который является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» , может победить на 25-м турнире.

Букмекеры и эксперты называют Джоковича и Алькараса главным фаворитами на победу. Синнер идет третьим в этом списке. На его результатах может сказаться давление из-за допинг-скандала.

Перспективы Андреевой

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Мирра Андреева в начале августа завоевала единственную медаль Олимпийских игр в Париже для России. 17-летняя теннисистка вместе с Дианой Шнайдер выиграла серебряную медаль турнира в парном разряде. После выступления в Париже Андреева провела один турнир WTA-1000 в Цинциннати: россиянка дошла до четвертьфинала, где в борьбе уступила первой ракетке мира Иге Свентек.

Хард — не самое любимое покрытие Андреевой. Практически все успехи юной теннисистки связаны с грунтом.

Год назад Андреева проиграла во втором круге US Open. По мнению Янчука, в нынешнем сезоне Андреева является одной из претенденток на то, чтобы дойти до четвертьфинала, однако «ей необходимо улучшить физические показатели, особенно скорость и силу удара. Ее крученые удары часто эффективны в одиночном разряде, но в парных матчах приводят к потере очков», — считает он.

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский также высоко оценил шансы Андреевой на турнире.

«Мирра перспективная девушка. Ее шансы на успех оцениваются весьма высоко, и, учитывая ее высокие амбиции и способности, она может показать достойный результат на предстоящем турнире», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Россиянок нет в топ-5 фавориток на победу. Безоговорочным фаворитом является Свентек, далее следуют Арина Соболенко (Белоруссия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Призовые

Организаторы US Open объявили об очередном рекорде по размеру призовых — $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Призовые в одиночном разряде будут распределяться так (на турнирах «Большого шлема» у мужчин и женщин равные призовые):