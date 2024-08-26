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Медведев подошел к любимому турниру с серией поражений. Главное о US Open

Даниил Медведев подошел к US Open с самой затяжной серией поражений за семь лет
US Open стартует 26 августа в Нью-Йорке. Главное о последнем турнире «Большого шлема» в сезоне — в материале «РБК Спорт»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — один из четырех турниров «Большого шлема», проходящий в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра.

Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок. В 2024 году турнир пройдет с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году

Организатором турнира выступает Ассоциация тенниса США. C 1978 года турнир проводится на харде. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Кори Гауфф.

Жеребьевка

Российский теннисист Даниил Медведев попал в одну половину сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом (3-й номер рейтинга).

Примечательно, что Синнер и Медведев могут сыграть в четвертьфинале, а победитель пары в полуфинале может встретиться с Алькарасом: такой же расклад был на Уимблдоне 2024, тогда в Медведев победил итальянца и в 1/2 финала уступил Алькарасу.

В нижней половине сетки главными фаворитами являются действующий чемпион турнира Новак Джокович (2) и Александр Зверев (4).

Матчи россиян в первом круге

Мужчины

Даниил Медведев (5) — Душан Лайович (Сербия)
Андрей Рублев (6) — Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)
Карен Хачанов (23) — Даниэль Эванс (Великобритания)
Роман Сафиуллин (59) — Мэттью Форбс (США)
Павел Котов (63) — Зизу Бергс (Бельгия)

Женщины

Анастасия Павлюченкова (25) — Тэйлор Престон (Австралия)
Мирра Андреева (21) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)
Людмила Самсонова (16) — Синьюй Ван (Китай)
Диана Шнайдер (18) — Надя Подороска (Аргентина)
Анна Калинская (15) — Лорен Дэвис (США)
Анастасия Потапова (43) — Лейла Фернандес (Канада)
Анна Блинкова (79) — Эмма Наварро (США, 13)
Эрика Андреева (89) — Юань Юэ (Китай)
Дарья Касаткина (12) — Жаклин Кристиан (Румыния)
Вероника Кудерметова (44) — Онс Жабер (Тунис, 17)
Екатерина Александрова (29) — Виктория Томова (Болгария)

Шансы Медведева

Даниил Медведев
Даниил Медведев
(Фото: Reuters)

Даниил Медведев подошел к одному из своих любимых турниров с неутешительной статистикой — три поражения подряд. Он впервые за семь лет трижды подряд проиграл на харде.

Хард является любимым для 28-летнего россиянина покрытием. Он побеждал на харде в 75% поединков: завоевал на нем 18 из 20 титулов, 33 финала с его участием из 38 проходили на этом покрытии.

Медведев выигрывал US Open в 2021-м году, а также дважды доходил до финала турнира в Нью-Йорке. В 2019-м году Медведев уступил в решающем матче Рафаэлю Надалю, а в прошлом году россиянин уступил Новаку Джоковичу в финале.

Бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что Медведев является одним из фаворитов турнира.

«Это любимый турнир и покрытие Медведева. Несмотря на последние не самые выдающиеся результаты, он остается в числе фаворитов. Двухнедельный турнир дает ему возможность улучшить форму по ходу соревнований. Андрей Рублёв, в хорошей форме, также может претендовать на выход в полуфинал, а Карен Хачанов способен удивить в отдельных матчах, хотя его шансы на полуфинал не так высоки», — сказал Янчук.

Медведев не входит в топ-3 претендентов. Далеко не все эксперты и букмекеры включают его в топ-5. На его победу букмекеры дают коэффициент 13, Рублева — 27, Хачанова -110.

Защитит ли Джокович титул

Новак Джокович
Новак Джокович
(Фото: Reuters)

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет на US Open после триумфа на Олимпийских играх в Париже. В начале августа он выиграл золото Олимпиады, которое стало первым в карьере теннисиста. Теннисист является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24).

Джокович является действующим чемпионом US Open. В случае защиты титула, теннисист, который является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» , может победить на 25-м турнире. 

Букмекеры и эксперты называют Джоковича и Алькараса главным фаворитами на победу. Синнер идет третьим в этом списке. На его результатах может сказаться давление из-за допинг-скандала.

Перспективы Андреевой

Мирра Андреева
Мирра Андреева
(Фото: Reuters)

Мирра Андреева в начале августа завоевала единственную медаль Олимпийских игр в Париже для России. 17-летняя теннисистка вместе с Дианой Шнайдер выиграла серебряную медаль турнира в парном разряде. После выступления в Париже Андреева провела один турнир WTA-1000 в Цинциннати: россиянка дошла до четвертьфинала, где в борьбе уступила первой ракетке мира Иге Свентек.

Хард — не самое любимое покрытие Андреевой. Практически все успехи юной теннисистки связаны с грунтом.

Год назад Андреева проиграла во втором круге US Open. По мнению Янчука, в нынешнем сезоне Андреева является одной из претенденток на то, чтобы дойти до четвертьфинала, однако «ей необходимо улучшить физические показатели, особенно скорость и силу удара. Ее крученые удары часто эффективны в одиночном разряде, но в парных матчах приводят к потере очков», — считает он.

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский также высоко оценил шансы Андреевой на турнире.

«Мирра перспективная девушка. Ее шансы на успех оцениваются весьма высоко, и, учитывая ее высокие амбиции и способности, она может показать достойный результат на предстоящем турнире», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Россиянок нет в топ-5 фавориток на победу. Безоговорочным фаворитом является Свентек, далее следуют Арина Соболенко (Белоруссия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Призовые

Организаторы US Open объявили об очередном рекорде по размеру призовых — $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Призовые в одиночном разряде будут распределяться так (на турнирах «Большого шлема» у мужчин и женщин равные призовые):

1-й круг — $100 тыс.;
2-й круг — $140 тыс.;
3-й круг — $215 тыс.;
4-й круг — $325 тыс.;
1/4 финала — $530 тыс.;
1/2 финала — $1 млн.;
Финал — $1,8 млн;
Титул — $3,6 млн.

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теннис Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист) Новак Джокович US Open Открытый чемпионат США по теннису
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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