Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревне
Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом олимпийский чемпион Арман Дюплантис выбрал на время Игр в Париже более подходящее жилье, чем Олимпийская деревня. О решении спортсмена сообщает Expressen.
«Он нашел другой вариант за пределами деревни, чтобы подготовиться как можно лучше», — рассказала капитан сборной Швеции Кайса Бергквист.
Легкоатлетка заранее знала о выборе Дюплантиса и поддержала его решение: «Он профессионал до мозга костей, я в этом не сомневаюсь. У всех разные потребности, которые надо уважать».
Ранее на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США) Дюплантис также проживал в отеле отдельно от большинства шведских спортсменов, которые расположились в университетском кампусе. Тем не менее на ЧМ в Будапеште в 2023 году и на ЧМ-2024 в Риме он жил вместе с командой.
Дюплантис является олимпийским чемпионом Токио, рекордсменом мира в прыжках с шестом, двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В апреле 2024 года Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Легкоатлет показал результат 6,24 м на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.
Соревнования по прыжкам с шестом среди мужчин (квалификация) назначены на 3 августа. Финальный турнир состоится в понедельник, 5 августа.
Ранее в Олимпийской деревне во время Игр в Париже отказались жить теннисисты Даниил Медведев и Новак Джокович. Издание Le Figaro сообщало, что часть спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. Спортсмены жаловались в социальных сетях на картонные кровати, пресную еду и отсутствие телевизоров.
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