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Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Олимпийский чемпион Токио показал результат 6,24 м на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне. 24-летний швед в очередной раз улучшил свой мировой рекорд
Арман Дюплантис
Арман Дюплантис (Фото: Ian MacNicol / Getty Images)

Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.

24-летний спортсмен одержал победу с результатом 6,24 м.

Вторым стал американец Сэм Кендрикс (5,82), третьим — китаец Хуан Бокай (5,72).

Дюплантис улучшил собственный мировой рекорд (6,23), который был установлен в сентябре 2023 года в американском Юджине. Всего швед в карьере уже восьмой раз побил мировой рекорд.

Лучшим достижением в мире в прыжках с шестом Дюплантис владеет с февраля 2020 года.

Дюплантис — олимпийский чемпион Токио, двукратный чемпион мира и Европы.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика прыжки с шестом Арман Дюплантис
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