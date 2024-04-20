Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.
24-летний спортсмен одержал победу с результатом 6,24 м.
Вторым стал американец Сэм Кендрикс (5,82), третьим — китаец Хуан Бокай (5,72).
Дюплантис улучшил собственный мировой рекорд (6,23), который был установлен в сентябре 2023 года в американском Юджине. Всего швед в карьере уже восьмой раз побил мировой рекорд.
Лучшим достижением в мире в прыжках с шестом Дюплантис владеет с февраля 2020 года.
Дюплантис — олимпийский чемпион Токио, двукратный чемпион мира и Европы.
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