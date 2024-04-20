Швед Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Олимпийский чемпион Токио показал результат 6,24 м на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне. 24-летний швед в очередной раз улучшил свой мировой рекорд

Арман Дюплантис (Фото: Ian MacNicol / Getty Images)

Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.

24-летний спортсмен одержал победу с результатом 6,24 м.

Вторым стал американец Сэм Кендрикс (5,82), третьим — китаец Хуан Бокай (5,72).

Дюплантис улучшил собственный мировой рекорд (6,23), который был установлен в сентябре 2023 года в американском Юджине. Всего швед в карьере уже восьмой раз побил мировой рекорд.

Лучшим достижением в мире в прыжках с шестом Дюплантис владеет с февраля 2020 года.

Дюплантис — олимпийский чемпион Токио, двукратный чемпион мира и Европы.