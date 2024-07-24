Джокович и Медведев отказались жить в Олимпийской деревне

Теннисисты Джокович и Медеведев не будут жить в Олимпийской деревне

Причины, по которым спортсмены отказались там жить, не приводятся. Однако газета Le Figaro писала, что некоторые спортсмены, которые примут участие в Играх, выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне

Даниил Медведев и Новак Джокович (Фото: IMAGO/Phil Hutchinson / Global look press)

Сербский теннисист Новак Джокович не будет жить в олимпийской деревне вместе с национальной командой во время Олимпийских игр в Париже, сообщает Relevo со ссылкой на члена сербской делегации.

«Мы надеемся, что Новак прибудет [в Париж] в ближайшие дни, хотя он не будет останавливаться у нас на вилле», — сказал член делегации.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что Даниил Медведев также отказался от проживания в Олимпийской деревне. «Даня не будет жить в Олимпийской деревне. Он вместе со своими двумя тренерами будет в другом месте жить», — сказал Тарпищев, также не уточнив причины.

Издание Le Figaro в начале недели сообщило, что часть спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. Спортсмены жалуются в социальных сетях на картонные кровати, пресную еду и отсутствие телевизоров.

Олимпийская деревня находится в пригороде Сен‑Дени. Соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа. На турнире сыграют 172 спортсмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд, пары и микст).