Джокович и Медведев отказались жить в Олимпийской деревне
Сербский теннисист Новак Джокович не будет жить в олимпийской деревне вместе с национальной командой во время Олимпийских игр в Париже, сообщает Relevo со ссылкой на члена сербской делегации.
«Мы надеемся, что Новак прибудет [в Париж] в ближайшие дни, хотя он не будет останавливаться у нас на вилле», — сказал член делегации.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что Даниил Медведев также отказался от проживания в Олимпийской деревне. «Даня не будет жить в Олимпийской деревне. Он вместе со своими двумя тренерами будет в другом месте жить», — сказал Тарпищев, также не уточнив причины.
Издание Le Figaro в начале недели сообщило, что часть спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. Спортсмены жалуются в социальных сетях на картонные кровати, пресную еду и отсутствие телевизоров.
Олимпийская деревня находится в пригороде Сен‑Дени. Соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа. На турнире сыграют 172 спортсмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд, пары и микст).
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