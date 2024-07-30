Игры дружбы предложили перенести на 2025 год

Отмечается, что решение о переносе соревнований позволит рассчитывать на более представительный состав участников

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство России.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

«Решение о переносе игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих», — говорится в сообщении.

Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

16 июля глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов говорил о переносе Игр дружбы на 2025 год. Правда позднее он заявил ТАСС, что «опирался на открытые источники» и «информацию о переносе не имеет права озвучивать».

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов.

IFA — правообладатель Игр дружбы. Генеральным секретарем организации является бывший генсек ФИФА Жером Вальке.