 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Игры дружбы предложили перенести на 2025 год

Отмечается, что решение о переносе соревнований позволит рассчитывать на более представительный состав участников
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство России.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

«Решение о переносе игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих», — говорится в сообщении.

Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

16 июля глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов говорил о переносе Игр дружбы на 2025 год. Правда позднее он заявил ТАСС, что «опирался на открытые источники» и «информацию о переносе не имеет права озвучивать».

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов.

IFA — правообладатель Игр дружбы. Генеральным секретарем организации является бывший генсек ФИФА Жером Вальке.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Игры дружбы
Материалы по теме
Игры дружбы перенесли на 2025 год
Спорт
Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы
Спорт
В «Талибане» заявили о желании принять участие в Играх дружбы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Зарабатывающий $4 в день индиец нашел крупный алмаз на $95 тыс.Общество, 14:18
ФБР заявила, что стрелявший в Трампа готовился к нападению более годаПолитика, 14:15
Военные ВСУ объяснили отход из Урожайного и СтаромайорскогоПолитика, 14:15
Спасатели нашли тело третьей погибшей при аварии на БеломорканалеОбщество, 14:14
Звезду сборной Британии обвинили в расизме из-за косметической маскиСпорт, 14:13
Матвиенко призвала нацелить льготную ипотеку на райцентры вместо столицЭкономика, 14:05
Первое золото Сербии. Что происходит на Олимпиаде 30 июляСпорт, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как искусственный интеллект решает задачи бизнесаНациональные проекты, 14:05
«Ростех» доложит Путину о росте поставок боеприпасов в 25 раз в 2023 годуПолитика, 14:00
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотекеНедвижимость, 14:00
Австралийский серфер чуть не утонул на ОлимпиадеСпорт, 13:58
Корпоративные ценности существуют только на бумаге: как это изменитьPro, 13:54
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 13:53
Каждый четвертый россиянин заявил о желании купить дом вместо квартирыНедвижимость, 13:49