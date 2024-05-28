Главой связанной с Играми дружбы ассоциации стал экс-генсек ФИФА

Жером Вальке, отстраненный от футбола и получивший в Швейцарии условный приговор за коррупцию, заявил, что возглавил ассоциацию, которая связана в том числе с Играми БРИКС

Жером Вальке (Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press)

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, который был осужден в Швейцарии за коррупцию, выступил на форуме «Спорт для всех и мировые достижения», состоявшемся 25 мая в Ереване. Там он рассказал о том, что является генеральным секретарем новой Международной ассоциации дружбы (IFA), сообщает портал Inside the Games.

О роли IFA говорится в федеральном законе, который в середине апреля подписал Владимир Путин, В соответствии с ним ассоциация «осуществляет международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию соревнования, а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне, взаимодействует с международными спортивными федерациями и другими международными организациями в рамках подготовки и проведения Игр дружбы».

Игры дружбы должны пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Сам Вальке, как сообщает Inside the Games, заявил, что точная дата Игр дружбы не назначена и зависит от решения российских властей.

«Мы ассоциация, базирующаяся в ОАЭ, и мы работаем над многими проектами, которые объединяют культуру, искусство, музыку и спорт. Мы не политики, я не политик. Мы люди, которые всю жизнь работали в мире спорта. IFA создана для объединения людей, объединения стран и предоставления нашим детям лучшего мира, чем тот, который мы имеем сегодня», — сказал Вальке в своей речи.

Также он рассказал, что IFA участвует в обсуждении организации Игр БРИКС, которые должны пройти в Казани. Вальке заявил, что власти этого города проделали огромную работу, а цель ассоциации не менять полностью формат Игр, а способствовать большему единению.

РБК направил запрос в оргкомитет Игр дружбы, когда связанными с соревнованиями вопросами стал заниматься Вальке. Также РБК направил запрос в ФИФА, будет ли организация наказывать спортсменов (в том числе пляжных футболистов), если они примут участие в турнире, организацией которого занимается бывший генсек ФИФА, отстраненный на длительный срок от любой деятельности, связанной с футболом.

Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 по 2015 год. Он был отстранен со своего поста за несколько нарушений кодекса этики организации, в частности в получении неправомерной выгоды от продажи билетов на матчи чемпионатов мира. Первоначально француз был отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 12 лет и оштрафован на 100 тыс. швейцарских франков, позже дисквалификация была сокращена на два года. Апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) Вальке проиграл.

В феврале 2020 года швейцарская прокуратура предъявила обвинения Вальке в подделке документов и получении взяток. Они были связаны с распределением прав на трансляции чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов. Летом 2022 года француз был приговорен к 11 месяцам тюрьмы условно и оштрафован на 20 тыс. швейцарских франков.

Первые Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. В МОК Игры дружбы называли попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Против Игр дружбы также неоднократно высказывался глава МОК Томас Бах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это запугиванием спортсменов. Гендиректор оргкомитета Игр Алексей Сорокин 4 апреля сказал, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но называть их не стал.

Пятые Игры БРИКС должны пройти с 11 по 24 июня в Казани.