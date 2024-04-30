В Сербии узнали о планах «Зенита» купить 19-летнего форварда «Войводины»

Петербургский клуб предложил €4 млн за трансфер нападающего «Войводины» Михайло Ивановича

Михайло Иванович (Фото: fkvojvodina.rs)

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу. Об этом сообщает сербский портал Telegraf.

Российский клуб предложил сербскому €4 млн за трансфер Ивановича. Но «Войводина» отклонила первое предложение «Зенита», так как хочет получить более крупную сумму и включить пункт о проценте от следующей продажи форварда.

Отмечается, что сам Иванович не против продолжить карьеру в России.

В нынешнем сезоне Иванович провел 32 матча за «Войводину» и забил восемь голов.

В сезоне 2022/23 Иванович выступал в аренде в «Сампдории», но провел за основную команду итальянского клуба лишь один матч. В итоге «Сампдория» решила форварда не выкупать.

«Зенит» в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 50 очков в 26 турах.