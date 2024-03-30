«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Третий фаворит проиграл четвертьфинальную серию в плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» выиграл серию у омского «Авангарда» в семи матчах. Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли «Трактор» и «Автомобилист», сенсационно победившие московское «Динамо» и СКА соответственно

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Шайбы забросили Артур Каюмов (17-я минута) и Максим Березкин (41).

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев пятый раз в сезоне (второй в плей-офф) сыграл на ноль.

Счет в серии до четырех побед стал 4–3 в пользу «Локомотива», ярославцы вышли в полуфинал, где их соперником будет челябинский «Трактор».

В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.

В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.

19 марта «Авангард» после разгрома со счетом 0:7 во втором матче серии отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца, и.о. главного тренера стал Сергей Звягин.

Ранее в полуфинал вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист», которые выбили в 1/4 финала фаворитов — московское «Динамо» и петербургский СКА соответственно. Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5–8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина — «Автомобилист» был пятым в Восточной конференции, «Трактор» — шестым.