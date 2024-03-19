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«Авангард» уволил тренера по ходу плей-офф КХЛ после поражения 0:7

«Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца по ходу плей-офф КХЛ
«Авангард» расторг контракт с Михаилом Кравцом, и.о. главного тренера стал Сергей Звягин. Омский клуб проиграл дома «Локомотиву» два первых матча серии 1/4 финала, причем во второй игре омичи уступили со счетом 0:7
Михаил Кравец
Михаил Кравец (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

«Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

«Авангард» проиграл дома ярославскому «Локомотиву» два первых матча серии 1/4 финала плей-офф, причем во второй игре уступил со счетом 0:7. Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле.

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Кравец возглавил «Авангард» в октябре 2022 года, сменив Дмитрия Рябыкина. Омский клуб в итоге занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф команда дошла до полуфинала, где уступила казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 1–4.

В нынешнем сезоне «Авангард» стал вторым в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф победил тольяттинскую «Ладу» — 4–1.

53-летний Звягин ранее не работал главным тренером. В тренерском штабе «Авангард» он находится с 2018 года.

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