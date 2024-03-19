«Авангард» уволил тренера по ходу плей-офф КХЛ после поражения 0:7
«Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.
«Авангард» проиграл дома ярославскому «Локомотиву» два первых матча серии 1/4 финала плей-офф, причем во второй игре уступил со счетом 0:7. Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле.
Кравец возглавил «Авангард» в октябре 2022 года, сменив Дмитрия Рябыкина. Омский клуб в итоге занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф команда дошла до полуфинала, где уступила казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 1–4.
В нынешнем сезоне «Авангард» стал вторым в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф победил тольяттинскую «Ладу» — 4–1.
53-летний Звягин ранее не работал главным тренером. В тренерском штабе «Авангард» он находится с 2018 года.
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