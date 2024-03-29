КХЛ объявила о продлении следующего сезона до мая
Совет директоров КХЛ установил предельный срок завершения чемпионата с сезона 2024/25 — 31 мая. Об этом сообщается на сайте лиги.
Сейчас сезон в КХЛ, как и контракты игроков, заканчивается не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира, однако сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF). Глава КХЛ Алексей Морозов ранее говорил о планах продлить сезон до мая.
Кроме того, совет директоров КХЛ ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов с хоккеистами — не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних.
Среди прочего было принято решение, что в потолке зарплат (900 млн руб.) каждого клуба будут учитываться сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» с хоккеистами контрактам.
Чтобы вписаться в потолок, клубы часто переподписывают действующие контракты с игроками в сторону снижения зарплаты в текущем сезоне и с увеличением в следующих.
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