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КХЛ объявила о продлении следующего сезона до мая

КХЛ объявила о продлении следующего сезона до 31 мая
Сейчас чемпионат КХЛ завершается в апреле. Новый предельный срок продолжения сезона — 31 мая
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Совет директоров КХЛ установил предельный срок завершения чемпионата с сезона 2024/25 — 31 мая. Об этом сообщается на сайте лиги.

Сейчас сезон в КХЛ, как и контракты игроков, заканчивается не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира, однако сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF). Глава КХЛ Алексей Морозов ранее говорил о планах продлить сезон до мая.

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Фото:Максим Константинов / ТАСС

Кроме того, совет директоров КХЛ ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов с хоккеистами — не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних.

Среди прочего было принято решение, что в потолке зарплат (900 млн руб.) каждого клуба будут учитываться сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» с хоккеистами контрактам.

Чтобы вписаться в потолок, клубы часто переподписывают действующие контракты с игроками в сторону снижения зарплаты в текущем сезоне и с увеличением в следующих.

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