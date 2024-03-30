Перешедший в клуб НХЛ Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку

Голкипер, который 29 марта присоединился к «Филадельфии», назвал время, проведенное в составе армейцев, хорошим и интересным опытом, а также выразил уверенность, что ЦСКА в будущем ждут новые победы

Иван Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский голкипер Иван Федотов, который перешел в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», в своем телеграм-канале поблагодарил болельщиков московского ЦСКА за поддержку.

«Буду краток, хочу поблагодарить всех болельщиков ЦСКА и всех, кто поддерживал меня, за все это время, ваша вера и человечность грела и давала мне сил», — написал Федотов.

По словам Федотова, он уверен, что у ЦСКА впереди будут новые победы и радостные дни. «Спасибо за это время, это был хороший и интересный опыт для нас. Скажу так: всегда рад вам и до новых встреч», — заключил голкипер.

ЦСКА 28 марта расторг с 27-летним Федотовым контракт. «Филадельфия» на следующий день объявила о переходе россиянина. У него уже был однолетний контракт с «Флайерз», который сейчас вступил в силу.

Федотов должен был оказаться в НХЛ еще перед прошлым сезоном, но его внезапно призвали в армию, а затем он вернулся в ЦСКА. При этом НХЛ приостановила действие контракта Федотова с «Флайерз».

Голкипер является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.