Россия осталась девятой в медальном зачете ОИ-2022 после лишения золота
Сборная России сохранит девятое место в медальном зачете Олимпийских игр 2022 года в Пекине после перераспределения наград командного турнира фигуристов.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин. На следующий день Международный союз конькобежцев (ISU) постановил аннулировать результаты Валиевой на Играх-2022, из-за этого сборная России опустилась на третье место в командном турнире фигуристов. Золото получат США, серебро — Япония.
Таким образом, на счету российской команды стало пять золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей на Олимпиаде в Пекине. Тем не менее команда сохранит девятое место — у Франции также пять золотых наград, но меньше серебряных (семь).
У сборной США в общей сложности стало девять золотых медалей, девять серебряных и семь бронзовых. По золоту американцы сравнялись с Китаем, но обошли его по числу серебряных (девять против четырех). На первом месте в медальном зачете Олимпиады Норвегия (16–8–13), на втором — Германия (12–10–5).
В Олимпийском комитете России (ОКР) уже заявили, что будут обжаловать решение ISU в CAS.
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