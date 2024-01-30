«Потеряли фигуристку столетия». Как отреагировали на отстранение Валиевой

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали за допинг на четыре года и аннулировали результаты. Что говорят о решении Спортивного арбитражного суда — в подборке «РБК Спорт»

Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) 20 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за допинг, который был обнаружен во время Олимпийских игр 2022 года.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме. Из-за дела Валиевой МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы.

Как отреагировали на решение USADA, РУСАДА и WADA

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил USA Today, что фигуристка пострадала из-за «системы», которая теперь должна исправиться.

«Это правильный исход, и мы надеемся, что чистые спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение после долгого ожидания справедливости. В то же время наши сердца болят за еще одного российского спортсмена, которого подвела система, и это юная 15-летняя девушка. Система должна исправиться», — заявил Тайгарт.

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что поддерживают решение CAS об отстранении Валиевой и аннулировании ее результатов. «WADA направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением», — сообщили в пресс-службе WADA.

В свою очередь в Российским антидопинговом агентстве отметили, что ввиду конфиденциальности не могут дать дополнительных комментариев по делу Валиевой, поскольку санкции, вынесенные CAS, превосходят меры, предложенные РУСАДА.

Реакция экспертов

Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Абсолютно несправедливое решение. Я не ожидала такого. Нет слов для возмущения. Сплошная несправедливость по отношению к девочке и стране, которую она представляет. Наша страна должна задуматься над тем, как помочь этому ребенку с огромным талантом. Нужно жить и работать дальше», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России

«Никто не ожидал такое суровое решение. Это политика, которая на сегодняшний день влияет на Баха. Это неприятно для всех болельщиков. Так сложилось, что нас уже давно атакуют. Не знаю, какие к Валиевой могут быть претензии. Но то, что выдающуюся спортсменку, которая покорила весь мир, лишают медали, это говорит о том, что плохо работает МОК и Томас Бах. Он не справляется со своей работой. Атаковать Валиеву очень стыдно для судебных дел, того же CAS. Я в шоке. Как говорил Сталин, «расстрелять» их всех за такую работу. Нельзя обвинять и винить такую девочку, на примере которой многие начали красиво кататься», — заявил Тягачев «РБК Спорт».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Отстранение Валиевой на четыре года действительно очень жестокое. Тем более никогда решение не принималось так долго. Это решение касается не только Валиевой, но и остальных ребят. Два года быть с «коробочками от медалей» — это тяжелый случай. Мы не знаем доводы и аргументы, а знаем только вердикт и примерные препараты. Здесь сложно что-либо комментировать. Если сама совершеннолетняя Валиева и те люди, которые вели ее к результатам, чувствуют в себе силу, то, конечно, нужно подавать на апелляцию», — сказала Роднина «РБК Спорт».

Александр Жулин, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер по фигурному катанию

«Ужасное решение. Четыре года — это огромный срок. Потеряли самую талантливую фигуристку столетия», — отметил Жулин в беседе с «РБК Спорт».

Александр Лакерник, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«Я знаю ровно столько же, сколько и все. Не могу сказать, насколько справедливо решение. Но я не ожидал, что будет отстранение на такой большой срок. Тяжело сказать, стоит ли подавать на апелляцию, поскольку я тяжело представлю можно ли. Нужно разбираться», — заявил Лакерник «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Наказание не просто абсолютно суровое, а беспрецедентное. Я не припомню случаи, когда за остаточные микродозы препаратов, которые случайным образом оказались в организме спортсменов, давали такие сроки. Обычно такое заканчивается минимальными сроками или вообще оправданием. У Камилы не было такого шанса, потому что это все было выявлено умышленно во время Олимпийских игр. Нет сомнений в том, что решение политизировано. Если бы это было в индивидуальных соревнованиях, то дело касалось бы только Камилы, а так, получается, что будто из-за нее команда должна отреагировать. Это сделано умышленно, чтобы лишить нас командной медали. Они убеждены, что командные соревнования для нас намного приоритетнее. Но даже если бы не Камила, то на ее месте могла быть абсолютно любая девочка: та же Щербакова или Трусова. Думаю, что сейчас они отнимут завоеванные очки Камилы, и наша страна будет где-то внизу», — рассказала Журова «РБК Спорт».

Сара Хиршланд, глава Национального олимпийского комитета США

«Сегодня день, которого мы с нетерпением ждали два года, поскольку это значительная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов всего мира, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт. <...>. Этот момент приближается, и когда он наступит, он послужит свидетельством справедливости и признания, которого они действительно заслуживают», — говорится в заявлении Хиршланд.

Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России

«Сложно было ожидать объективного решения в этой ситуации. Стороной процесса федерация не является, информацию мы получили, она будет тщательно проанализирована. Считаем, что российские фигуристы являются олимпийскими чемпионами в командном турнире», — заявил Коган «РИА Новости».

Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду

«Четыре года — это жестокое решение. Вы знаете, как многие страны относятся к России в спорте и не только. Если есть прецедент, то CAS, МОК и все остальные примут самое жестокое решение по отношению к россиянам. Что касается лишения олимпийской медали, то официально медали не вручали в командном турнире нашей сборной после Пекина. Они были виртуальные», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«Считаю, это решение чудовищно несправедливое и поляризованное. Наши спортивные чиновники должны использовать все средства для того, чтобы оспорить этот вердикт. Что бы то ни было, Камила остается сильнейшей фигуристкой мира! Я бы даже сказала, планеты! Она не должна останавливаться! Только вперед, ведь с ней наша страна, семья и команда Тутберидзе. Они ее поддержат, будут поддерживать ее форму для того, чтобы Валиева пришла к своей мечте! Камила — любимица наших сердец!» — цитирует Навку Sport24