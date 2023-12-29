Карлсен и Непомнящий вышли в лидеры по итогу первого дня на ЧМ по блицу

Карлсен и Непомнящий вышли в лидеры по итогу первого дня на ЧМ по блицу

Сразу восемь шахматистов набрали одинаковое количество очков по итогам первых 12 раундов. Среди них действующий чемпион мира Карлсен и еще четверо россиян. Турнир, который проходит в Самарканде, завершится 30 декабря

Норвежец Магнус Карлсен, четверо россиян и еще трое шахматистов лидируют по итогам первого игрового дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде.

В 12 раундах Карлсен, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александр Рязанцев, француз Максим Вашье-Лаграв, а также индийцы Арджун Эригайси и Нихал Сарин набрали по 9 очков.

В субботу будут сыграны оставшиеся девять раундов.

В прошлом году чемпионат мира по блицу выиграл Карлсен.

У женщин после первого игрового дня лидирует российская шахматистка Валентина Гунина, набрав 8,5 очка в 9 партиях.

Ранее в Самарканде прошел чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Карлсен, 16-й чемпион мира по классическим шахматам, защитил свой титул, россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир.