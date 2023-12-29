Карлсен и Непомнящий вышли в лидеры по итогу первого дня на ЧМ по блицу
Норвежец Магнус Карлсен, четверо россиян и еще трое шахматистов лидируют по итогам первого игрового дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде.
В 12 раундах Карлсен, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александр Рязанцев, француз Максим Вашье-Лаграв, а также индийцы Арджун Эригайси и Нихал Сарин набрали по 9 очков.
В субботу будут сыграны оставшиеся девять раундов.
В прошлом году чемпионат мира по блицу выиграл Карлсен.
У женщин после первого игрового дня лидирует российская шахматистка Валентина Гунина, набрав 8,5 очка в 9 партиях.
Ранее в Самарканде прошел чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Карлсен, 16-й чемпион мира по классическим шахматам, защитил свой титул, россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир.
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