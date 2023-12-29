 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Карлсен и Непомнящий вышли в лидеры по итогу первого дня на ЧМ по блицу

Карлсен и Непомнящий вышли в лидеры по итогу первого дня на ЧМ по блицу
Сразу восемь шахматистов набрали одинаковое количество очков по итогам первых 12 раундов. Среди них действующий чемпион мира Карлсен и еще четверо россиян. Турнир, который проходит в Самарканде, завершится 30 декабря

Норвежец Магнус Карлсен, четверо россиян и еще трое шахматистов лидируют по итогам первого игрового дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде.

В 12 раундах Карлсен, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александр Рязанцев, француз Максим Вашье-Лаграв, а также индийцы Арджун Эригайси и Нихал Сарин набрали по 9 очков.

Карлсен ответил на претензии Непомнящего о привилегиях на ЧМ в Самарканде
Спорт
Магнус Карлсен

В субботу будут сыграны оставшиеся девять раундов.

В прошлом году чемпионат мира по блицу выиграл Карлсен.

У женщин после первого игрового дня лидирует российская шахматистка Валентина Гунина, набрав 8,5 очка в 9 партиях.

Ранее в Самарканде прошел чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Карлсен, 16-й чемпион мира по классическим шахматам, защитил свой титул, россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий Владислав Артемьев

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Спорт
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам
Спорт
Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 17:23
Костомаров рассказал о слезах после возвращения на лед в шоу Авербуха Спорт, 20:54
Основатель Fix Price Хачатрян продал свою долю и покинул совет директоров Бизнес, 20:51
Зеленский посетил Авдеевку Политика, 20:44
Карлсен и Непомнящий вышли в лидеры по итогу первого дня на ЧМ по блицу Спорт, 20:39
Как война правительства Южной Кореи с наркотиками обернулась трагедией Политика, 20:10
«Бостон» впервые вызвал в основу НХЛ россиянина-бомбардира из фарм-клуба Спорт, 19:39
Суд оштрафовал Ивлееву на ₽100 тыс. за «голую вечеринку» Общество, 19:21
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Российский рынок акций по итогам года вырос на 44% Инвестиции, 19:19
В тягачах из Сербии таможенники нашли полтонны гашиша на ₽800 млн Общество, 19:17
Доллар по итогам 2023 года подорожал к рублю на 29% Инвестиции, 19:10
В Самаре возле жилой многоэтажки нашли три трупа Общество, 19:07
Росстат пересмотрел спад ВВП в 2022 году Экономика, 19:00
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:59
ФМБА ответило на жалобы Уайлда на «несправедливый» недопуск от врачей Спорт, 18:58