Карлсен ответил на претензии Непомнящего о привилегиях на ЧМ в Самарканде
Магнус Карлсен заявил, что у него нет привилегии пользоваться ноутбуком на чемпионате мира по рапиду в Самарканде, как предположил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Слова норвежца приводит NRK.
Непомнящий ранее написал в соцсети X (заблокирована в России), что считает несправедливым предоставление Карлсену права пользоваться отдельным лаунжем, где он может отдыхать и готовиться к играм с помощью ноутбука, когда у других такой возможности нет.
«В этом году организаторы уточнили, что нельзя пользоваться ноутбуком между раундами. У меня его и так нет. В предыдущие годы у меня был частичный доступ к ноутбуку, но не думаю, что я бы брал его с собой», — сказал Карлсен.
В Международной шахматной федерации (FIDE) заявили, что из-за статуса норвежца к нему всегда повышено внимание публики и в связи с этим возникает беспокойство за его безопасность. В связи с этим Карлсен иногда предпочитал уходить в конференц-зал к своему отцу. В федерации добавили, что гаджеты разрешены всем игрокам, многие из которых ходят по залу с телефонами.
Карлсен лидирует после двух дней соревнований с семью очками. Он является 16-м чемпионом мира по шахматам, а также действующим чемпионом мира по рапиду и блицу.
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