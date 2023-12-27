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Карлсен ответил на претензии Непомнящего о привилегиях на ЧМ в Самарканде

Карлсен ответил на претензии Непомнящего: у меня нет ноутбука на ЧМ в Самарканде
Ранее российский гроссмейстер упрекнул FIDE в том, что у норвежца есть отдельный лаунж и доступ к ноутбуку. В федерации заявили, что Карлсен уходил в конференц-зал к отцу, а сам норвежец сказал, что не брал ноутбук на турнир
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: FS / AdMedia / Global Look Press)

Магнус Карлсен заявил, что у него нет привилегии пользоваться ноутбуком на чемпионате мира по рапиду в Самарканде, как предположил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Слова норвежца приводит NRK.

Непомнящий ранее написал в соцсети X (заблокирована в России), что считает несправедливым предоставление Карлсену права пользоваться отдельным лаунжем, где он может отдыхать и готовиться к играм с помощью ноутбука, когда у других такой возможности нет.

«В этом году организаторы уточнили, что нельзя пользоваться ноутбуком между раундами. У меня его и так нет. В предыдущие годы у меня был частичный доступ к ноутбуку, но не думаю, что я бы брал его с собой», — сказал Карлсен.

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Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В Международной шахматной федерации (FIDE) заявили, что из-за статуса норвежца к нему всегда повышено внимание публики и в связи с этим возникает беспокойство за его безопасность. В связи с этим Карлсен иногда предпочитал уходить в конференц-зал к своему отцу. В федерации добавили, что гаджеты разрешены всем игрокам, многие из которых ходят по залу с телефонами.

Карлсен лидирует после двух дней соревнований с семью очками. Он является 16-м чемпионом мира по шахматам, а также действующим чемпионом мира по рапиду и блицу.

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Анна Сатдинова
шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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