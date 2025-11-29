Вяльбе сообщила, какое наказание понес Большунов за толчок соперника
Трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дисквалифицировали со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске за толчок соперника. Об этом «РИА Новости» сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В полуфинале личного спринта свободным стилем Большунов упал во время борьбы с Александром Бакуровым и финишировал последним, не выйдя в финал. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул соперника на бортик, в результате чего тот упал. После этого они стали выяснять отношения на повышенных тонах, позднее Бакуров покинул стадион, хромая.
«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — сказала Вяльбе.
По словам Вяльбе, Большунов не будет подвергнут дополнительным мерам наказания. «Их не будет, дальше будет выступать», — добавила глава ФЛГР.
Победителем спринта в Кировске стал Егор Митрошин. Результат Большунов был аннулирован.
Первый этап Кубка России завершится 30 ноября гонками классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили