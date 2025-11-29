Митрошин выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале

В тройку призеров личного спринта на первом этапе Кубка России в Кировске также вошли Иван Горбунов и Александр Терентьев. В женском спринте победила Анастасия Фалеева

Егор Митрошин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Егор Митрошин стал победителем личного спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. В финале он показал результат 2 минуты 53,2 секунды.

Второе место занял Иван Горбунов (отставание 0,33 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+0,83).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в полуфинале.

В женском спринте победила Анастасия Фалеева (3.26,04), опередив Евгению Крупицкую (+1,24) и Татьяну Сорину (+1,55).

Этап Кубка России в Кировске завершится 30 ноября гонками классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.