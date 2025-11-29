 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,42 x 4,9 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,35 x 3,2 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,2 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,22 x 6,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,7 x 3,8 2 5,5 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5 x 4,6 2 1,61 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,9 x 4,3 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Митрошин выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале

В тройку призеров личного спринта на первом этапе Кубка России в Кировске также вошли Иван Горбунов и Александр Терентьев. В женском спринте победила Анастасия Фалеева
Егор Митрошин
Егор Митрошин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Егор Митрошин стал победителем личного спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. В финале он показал результат 2 минуты 53,2 секунды.

Второе место занял Иван Горбунов (отставание 0,33 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+0,83).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в полуфинале.

В женском спринте победила Анастасия Фалеева (3.26,04), опередив Евгению Крупицкую (+1,24) и Татьяну Сорину (+1,55).

Этап Кубка России в Кировске завершится 30 ноября гонками классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Егор Митрошин
Материалы по теме
Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона
Спорт
Коростелев выиграл первую гонку Кубка России, Большунов — одиннадцатый
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:33 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:33
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
На атакованном дроном НПЗ в Краснодарском крае потушили открытый огонь Политика, 14:51
Митрошин выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале Спорт, 14:51
Мем-маркетинг: как бизнес использует тренды для привлечения покупателе 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Ожье стал девятикратным чемпионом WRC, повторив рекорд Лёба Спорт, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Украине в список символов «российского империализма» внесли Пугачева Политика, 14:26
Рейсы тысяч самолетов Airbus отменили из-за уязвимости к влиянию Солнца Бизнес, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Орбан предложил сделать Украину «буфером» между Россией и НАТО Политика, 13:53
Роскомнадзор заявил о выявлении запрещенного контента в Roblox Технологии и медиа, 13:49
«Акрон» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за густого тумана в Самаре Спорт, 13:46