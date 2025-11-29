Митрошин выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале
Егор Митрошин стал победителем личного спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. В финале он показал результат 2 минуты 53,2 секунды.
Второе место занял Иван Горбунов (отставание 0,33 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+0,83).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в полуфинале.
В женском спринте победила Анастасия Фалеева (3.26,04), опередив Евгению Крупицкую (+1,24) и Татьяну Сорину (+1,55).
Этап Кубка России в Кировске завершится 30 ноября гонками классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили