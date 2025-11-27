Коростелев выиграл первую гонку Кубка России, Большунов — одиннадцатый
Савелий Коростелев стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Он преодолел дистанцию за 35 минут и 10,9 секунды.
Серебро взял Денис Спицов с отставанием 9,8 секунды, бронза у Сергея Ардашева (+21,4).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 11-й результат, проиграв Коростелеву больше минуты.
«Задача была максимально грамотно разложиться по дистанции и выложиться на последнем круге. В этот раз получилось добавить, тем самым не оставив шансов Спицову», — сказал Коростелев после гонки в эфире «Матч ТВ».
Также в Кировске запланированы спринты свободным стилем и гонки классическим стилем.
