В тройку призеров вошли Денис Спицов и Сергей Ардашев. Александр Большунов проиграл победителю больше минуты

Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Савелий Коростелев стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Он преодолел дистанцию за 35 минут и 10,9 секунды.

Серебро взял Денис Спицов с отставанием 9,8 секунды, бронза у Сергея Ардашева (+21,4).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 11-й результат, проиграв Коростелеву больше минуты.

«Задача была максимально грамотно разложиться по дистанции и выложиться на последнем круге. В этот раз получилось добавить, тем самым не оставив шансов Спицову», — сказал Коростелев после гонки в эфире «Матч ТВ».

Также в Кировске запланированы спринты свободным стилем и гонки классическим стилем.