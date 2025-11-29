Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов неудачно начал новый сезон из-за перенесенной болезни, заявила в эфире «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
На этой неделе в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов занял только 11-е место. Победил Савелий Коростелев.
«Саша в начале сезона болел, он начал кататься позже. Это сказывается. Даже если выпадает неделя, это уже много. В прошлом году он тоже неярко начал», — сказала Вяльбе.
Глава ФЛГР отметила, что Большунову с каждым годом будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом. «Много ребят, которые наступают ему на пятки. Саше надо привыкать. Борьба будет всегда», — добавила Вяльбе
В Кировске также запланированы спринты свободным стилем и гонки классическим стилем.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили