 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,42 x 4,9 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,35 x 3,2 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,2 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,22 x 6,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,7 x 3,8 2 5,5 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5 x 4,6 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,9 x 4,3 2 1,63 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что трехкратный олимпийский чемпион в начале сезона болел и начал кататься позже других спортсменов
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов неудачно начал новый сезон из-за перенесенной болезни, заявила в эфире «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На этой неделе в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов занял только 11-е место. Победил Савелий Коростелев.

«Саша в начале сезона болел, он начал кататься позже. Это сказывается. Даже если выпадает неделя, это уже много. В прошлом году он тоже неярко начал», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что Большунову с каждым годом будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом. «Много ребят, которые наступают ему на пятки. Саше надо привыкать. Борьба будет всегда», — добавила Вяльбе

В Кировске также запланированы спринты свободным стилем и гонки классическим стилем.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Елена Вяльбе Александр Большунов
Елена Вяльбе фото
Елена Вяльбе
спортсменка
20 апреля 1968 года
Материалы по теме
Коростелев выиграл первую гонку Кубка России, Большунов — одиннадцатый
Спорт
Вяльбе заявила, что лучшая российская лыжница вернется в спорт из декрета
Спорт
Volvo прекратил работу с дилером из-за фото Вяльбе с их тягачом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:03 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:03
В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации Политика, 13:25
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана Политика, 13:17
Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона Спорт, 13:15
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре Общество, 13:07
До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде Политика, 13:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Власти Турции сообщили о повторной атаке на танкер в Черном море Политика, 12:46
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА Спорт, 12:45
The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США Политика, 12:38
В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов Политика, 12:36
Экс-пилота «Формулы-1» задержали в Германии по обвинению в мошенничестве Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30