В МОК отреагировали на снятие санкций с российских паралимпийцев

МОК отреагировал на решение IPC восстановить членство России
В МОК заявили, что приняли к сведению решение IPC, и указали, что эта организация отвечает за проведение своих соревнований. Ранее МОК разрешил россиянам ехать на Игры с ограничениями, как в Париже
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) полностью восстановить членство России. Об этом представитель МОК заявил AFP.

«IPC вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, являются теми органами, которые регулируют проведение Паралимпийских игр», — сказал представитель МОК.

IPC 27 сентября разрешил россиянам участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры. Это касается также турниров по видам спорта, где функции международных федераций выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба). Членство Паралимпийского комитета России приостановили в 2023 году, россияне могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

«Мы проиграли». Как отреагировали в мире на восстановление России в МПК
Спорт
Фото:Hannah Peters / Getty Images

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил уверенность, что допуск паралимпийцев будет «ориентиром и для МОК, и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми».

МОК ранее заявил, что россияне могут принять участие в Олимпиаде в Италии на тех же условиях, что и на Играх в Париже, — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификационного отбора и допуска со стороны специальной комиссии.

На Игры в Париж поехали только 15 россиян, из них медаль выиграли лишь теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебро в парном разряде.

