В МОК отреагировали на снятие санкций с российских паралимпийцев
Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) полностью восстановить членство России. Об этом представитель МОК заявил AFP.
«IPC вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, являются теми органами, которые регулируют проведение Паралимпийских игр», — сказал представитель МОК.
IPC 27 сентября разрешил россиянам участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры. Это касается также турниров по видам спорта, где функции международных федераций выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба). Членство Паралимпийского комитета России приостановили в 2023 году, россияне могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.
Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил уверенность, что допуск паралимпийцев будет «ориентиром и для МОК, и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми».
МОК ранее заявил, что россияне могут принять участие в Олимпиаде в Италии на тех же условиях, что и на Играх в Париже, — в нейтральном статусе, при условии прохождения квалификационного отбора и допуска со стороны специальной комиссии.
На Игры в Париж поехали только 15 россиян, из них медаль выиграли лишь теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебро в парном разряде.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов