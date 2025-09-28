«Мы проиграли». Как отреагировали в мире на восстановление России в МПК

Генассамблея МПК восстановила полное членство Паралимпийского комитета России. Впервые с 2014 года россияне смогут выступать с флагом и гимном. Как на это отреагировали главы зарубежных комитетов — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Hannah Peters / Getty Images

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Ограничения будут сняты и с Белоруссии.

Российские паралимпийцы вновь получат право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, с гимном и другой символикой. Это касается и Паралимпийских игр, и турниров по видам спорта, где функции международных федераций выполняет МПК (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал решение победой российского паралимпийского движения.

Членство ПКР было приостановлено еще в 2023 году — российские спортсмены могли выступать на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных зачетах. Последний раз россияне выступали с флагом на Паралимпиаде в 2014 году.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Там же с 6 по 22 февраля состоятся Олимпийские игры. Ранее МОК допустил россиян к соревнованиям на тех же условиях, что и на Играх-2024.

Как отреагировали за рубежом на допуск России

Матвей Бидный, министр спорта Украины

«Позиция принимающей страны и Организационного комитета имеет решающее значение, и мы уже тесно сотрудничаем по этому вопросу, — сказал он. — Мы призываем наших европейских партнеров, которые будут принимать предстоящие зимние Паралимпийские игры, не позволять флагу государства-агрессора развеваться над свободным и демократическим пространством, пока продолжается агрессивная война», — написал Бидный на своей странице в X.

Отвечая на вопрос о возможном бойкоте со стороны Украины, Бидный заявил, что решение об участии будет принято коллективно позже, с учетом всех обстоятельств. «Принимая это решение, мы будем руководствоваться исключительно интересами нашей свободной и единой Украины», — отметил он.

Сари Раутио, глава Паралимпийского движения Финляндии

«Я была очень удивлена, разочарована и опечалена. Это было предсказуемо еще два года назад в Бахрейне, когда результат был очень близким. Теперь же мы явно проиграли», — сказала Сари Раутио финскому изданию Yle.

Дайга Дадзите, президент Паралимпийского комитета Латвии

«Мы очень разочарованы и недовольны решением, принятым на генеральной ассамблее, потому что мы голосовали против него. Это плохая новость для всех стран Балтии и других европейских стран, которые выступили против участия стран-агрессоров в международных соревнованиях. Мы полностью поддерживаем Украину в борьбе со странами-агрессорами — пока продолжается война, участие стран-агрессоров в международных соревнованиях по паралимпийскому спорту, по нашему мнению, невозможно», — сказала президент Паралимпийского комитета Латвии Дайга Дадзите.

Она отметила, что перед голосованием многие страны благосклонно относились к России и Белоруссии, так как их призывали отделять политику от спорта. Особую поддержку странам оказали африканские страны.

«Конечно, мы с этим не согласны, потому что спорт — это выражение политики мягкой силы России, которую они потом используют в своей пропаганде. Латвия и дальше будет поддерживать Украину и ее борьбу за свободу», — говорит Дадзите.

Марко Джунио Де Санктис, президент Паралимпийского комитета Италии

«Я надеюсь, что МОК также примет подобное решение, и мы посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем. Было бы неправильно, если бы два международных спортивных органа (МОК и МПК) заняли разные позиции; решение должно быть единогласным. Я убежден, что спортсмены должны иметь возможность соревноваться, в то время как флаги и гимны относятся к более политической сфере», — приводит слова Де Санктиса сайт Паралимпийского комитета Италии.

Де Санктис также напомнил, что проблема международной напряженности не ограничивается конфликтом между Россией и Украиной: «К сожалению, в мире существуют и другие сложные ситуации. Я, например, думаю о конфликте между Израилем и Палестиной, которые также должны были быть включены в подобную дискуссию», — сказал он.

Мари-Амели Ле Фур, президент Паралимпийского комитета Франции

«Мы полностью согласны с Эндрю Парсонсом, президентом МПК, в том, каким должно быть паралимпийское движение, какие у него цели, какие вызовы стоят перед ним и какие изменения нужны», — приводит слова Мари-Амели Ле Фур сайт Паралимпийского комитета Франции.