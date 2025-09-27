Дегтярев назвал прецедентом и ориентиром для МОК восстановление ПКР

Министр спорта считает, что решение генассамблеи Международного паралимпийского комитета является важным шагом на пути к полному возвращению прав отечественных атлетов

Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) является важным шагом на пути к полному восстановлению в правах российских спортсменов на международной арене. Об этом написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Генеральная ассамблея МПК 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

«Решение генеральной ассамблеи — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене. Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует МПК», — сказал Дегтярев.

Министр поздравил с этим решением МПК все российское спортивное сообщество. «Это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — добавил Дегтярев.

Последний раз россияне выступали на Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году. В Паралимпиаде в Париже в 2024 году приняли участие 88 российских атлетов в нейтральном статусе. Они выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее решил продолжать такую же политику допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду 2026 года, как и на Играх-2024 в Париже. Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будут такими же, как и на прошлых Играх. ОКР отстранен МОК с октября 2023 года.