Российские паралимпийцы выступят на Играх с флагом и гимном

Генассамблея МПК восстановила полное членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии, сняв все ограничения. Это позволит спортсменам впервые с 2023 года вновь выступать под национальными флагом и гимном на соревнованиях

Фото: Hannah Peters / Getty Images

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Также ограничения будут сняты с Белоруссии.

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77. Это позволит российским паралимпийцам вновь участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры и такие виды спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж‑хоккей и пулевая стрельба.

Членство ПКР было приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С 6 по 22 февраля 2026-го там же пройдут Олимпийские игры.

Что касается Олимпиады, то Международный олимпийский комитет ранее решил продолжать такую же политику допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования 2026 года, как и на Играх-2024 в Париже. Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будут такими же, как и на прошлой Олимпиаде.

В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».