Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Махачева в январе

Хабиб Нурмагомедов: UFC предложил Махачеву бой в январе, мы его приняли

Хабиб Нурмагомедов не назвал соперника Махачева. Чемпион UFC ранее заявлял, что хочет подраться за пояс в полусреднем весе

Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Российский чемпион UFC Ислам Махачев проведет следующий бой в январе 2025 года, сообщил Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале «Ушатайка».

«UFC предложил нам бой в январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где бой пройдет и кто будет соперником Ислама», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов отметил, что хорошие оппоненты для Махачева «будут всегда».

В апреле Махачев принял вызов на реванш от россиянина Армана Царукяна, которого уже побеждал в 2019 году. Царукян пока отбывает дисквалификацию за удар болельщика.

В июне Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории.

Всего Махачев одержал 26 побед в ММА при одном поражении в 2015 году.