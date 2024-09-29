Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Махачева в январе
Российский чемпион UFC Ислам Махачев проведет следующий бой в январе 2025 года, сообщил Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале «Ушатайка».
«UFC предложил нам бой в январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где бой пройдет и кто будет соперником Ислама», — сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов отметил, что хорошие оппоненты для Махачева «будут всегда».
В апреле Махачев принял вызов на реванш от россиянина Армана Царукяна, которого уже побеждал в 2019 году. Царукян пока отбывает дисквалификацию за удар болельщика.
В июне Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории.
Всего Махачев одержал 26 побед в ММА при одном поражении в 2015 году.
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