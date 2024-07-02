Ислам Махачев отреагировал на вызов американца Майкла Чендлера

Российский боец UFC назвал американца ненадежным, заявив, что чемпиону нужен «достойный соперник»

Ислам Махачев в поединке против Дастина Порье (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев ответил на обращение американского бойца Майкла Чендлера, который ранее в соцсети X написал о желании провести поединок с российским спортсменом. Махачев, в свою очередь, заявил, что ему нужен «достойный соперник».

Чендлер написал у себя в соцсетях, что «старая добрая американская борьба лучше дагестанского самбо», а также то, что ждет боя с Махачевым вот уже восемь лет. «Ты слишком ненадежный тип, всего одно сообщение от твоего хозяина — и ты сразу сбежишь. Чемпиону нужен достойный соперник», — отреагировал россиянин.

Свой последний бой Ислам Махачев провел на турнире UFC 302 в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси). Спортсмен вышел на очередную защиту титула чемпиона промоушена в легком весе против американца Дастина Порье, у которого россиянин выиграл в пятом раунде удушающим приемом.

Махачев победил в своем четвертом титульном поединке, повторив рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. Четыре победы в данной категории также есть у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна.

Всего на счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в его карьере в смешанных единоборствах.