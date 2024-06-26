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Боец UFC Царукян запишет видео о буллинге ради смягчения дисквалификации

Российского спортсмена отстранили от боев на девять месяцев после инцидента с болельщиком перед поединком с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato/Getty Images)

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян запишет видео против буллинга, чтобы сократить срок дисквалификации в чемпионате UFC за нападение на болельщика. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

«Дисквалификацию можно сократить до шести месяцев. Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», — пояснил Абдрахманов.

В середине апреля 2024 года Царукян одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300. При этом во время выхода на бой россиянин ударил по лицу одного из болельщиков за провокационное поведение. По словам Царукяна, по дороге к октагону кто-то показал ему неприличный жест, после чего боец собирался схватить его за палец. «Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового», — рассказал российский спортсмен в интервью РБК.

В итоге Царукяна оштрафовали на $25 тыс. и назначили дисквалификацию сроком на девять месяцев.

В смешанных единоборствах на счету Армана Царукяна 25 профессиональных боев, в 22 из которых он одержал победу. В UFC россиянин провел 11 поединков, одержав девять побед.

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Арман Царукян UFC буллинг дисквалификация
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