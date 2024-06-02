Махачев заявил, что ему неинтересно защищать титул чемпиона UFC

Ислам Махачев заявил о желании провести бой за второй чемпионский пояс UFC

Российский боец Ислам Махачев после защиты титула UFC в легком весе заявил, что мечтает о чемпионском поясе в двух весовых категориях промоушена

Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе, об этом россиянин заявил после победы над американцем Дастином Порье.

«Я хочу подраться за второй пояс — в полусреднем весе, это мой вызов, это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый», — сказал Махачев.

Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде главного боя турнира UFC 302 и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин дважды защитил свой пояс в поединках с австралийцем Александром Волкановски.

На счету 32-летнего Махачева в карьере ММА 26 побед при одном поражении.

Чемпионом UFC в полусреднем весе является британец Леон Эдвардс, на счету которого 22 победы и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся.