Махачев заявил, что ему неинтересно защищать титул чемпиона UFC
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе, об этом россиянин заявил после победы над американцем Дастином Порье.
«Я хочу подраться за второй пояс — в полусреднем весе, это мой вызов, это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый», — сказал Махачев.
Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде главного боя турнира UFC 302 и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.
Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин дважды защитил свой пояс в поединках с австралийцем Александром Волкановски.
На счету 32-летнего Махачева в карьере ММА 26 побед при одном поражении.
Чемпионом UFC в полусреднем весе является британец Леон Эдвардс, на счету которого 22 победы и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся.
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