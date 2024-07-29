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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России на Олимпиаде

Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ольга Харлан победила уроженку Тольятти Анну Башту, которая с 2019 года выступает за Азербайджан. После поединка украинка обняла соперницу. В прошлом году Харлан устроила скандал на ЧМ в Милане, отказавшись пожать руку россиянке
Ольга Харлан
Ольга Харлан (Фото: Mike Lawrie / Getty Images)

Украинская саблистка Ольга Харлан, вокруг отказа которой пожать руку россиянке разгорелся скандал на чемпионате мира в прошлом году, на Олимпиаде в Париже обняла после поединка уроженку Тольятти Анну Башту, выступающую за Азербайджан.

Харлан победила Башту в 1/8 финала со счетом 15:6. После победы украинка закричала от радости и обняла соперницу.

В прошлом году на мировом первенстве в Милане Харлан сначала дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, затем исполком международной федерации (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию украинки и та смогла выступить в командном турнире. Глава МОК Бах позднее заявил, что Харлан в качестве «уникального исключения» получит дополнительную квоту на Олимпиаду, если туда не отберется.

Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде
Спорт
Ольга Харлан и Анна Смирнова

Башта становилась чемпионкой России среди юниоров и выиграла Универсиаду в Кванджу. Выступает за Азербайджан с 2019 года. FIE выделила ей квоту на Игры по принципу универсальности.

В четвертьфинале соперницей Харлан будет венгерка Анна Мартон.

Российские фехтовальщики Олимпиаду в Париже пропустили.

Еще одна украинская фехтовальщица Елена Кривицкая в июне отказалась пожимать руку выступающей под флагом Грузии уроженке Владикавказа Майе Гучмазовой на чемпионате Европы в Базеле. Гучмазова из-за этого нецензурно ругалась.

На Олимпиаде украинским спортсменам не рекомендовано пожимать руки россиянам и участвовать в совместных фотосессиях.

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Теги
Анна Сатдинова
фехтование Олимпиада-2024 Ольга Харлан
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