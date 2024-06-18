Украинcкая шпажистка отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке

Елена Кривицкая после победы над Майей Гучмазовой, которая выступает за Грузию с 2017 года, сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную формальность

Елена Кривицкая (слева) (Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку выступающей под флагом Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы в Базеле, сообщает korrespondent.net.

Кривицкая в 1/32 финала индивидуального турнира шпажисток победила Гучмазову со счетом 15:9.

После завершения поединка украинка сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную послематчевую формальность. Гучмазова бурно отреагировала на это решение Кривицкой, нецензурно выругавшись.

Кривицкая в итоге дошла до 1/8 финала, заняв итоговое 11-е место.

Гучмазова родилась во Владикавказе, за сборную Грузии она выступает с 2017 года.

Летом прошлого года чемпионат мира по фехтованию в Милане ознаменовался скандалом с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Сначала ее дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, затем исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию украинки, и та смогла выступить в командном турнире. Позднее FIE отменила обязательные рукопожатия после окончания поединков, спортсменам разрешили приветствовать друг друга на расстоянии.