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Спорт ,  
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Украинcкая шпажистка отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке

Елена Кривицкая после победы над Майей Гучмазовой, которая выступает за Грузию с 2017 года, сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную формальность
Елена Кривицкая (слева)
Елена Кривицкая (слева) (Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку выступающей под флагом Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы в Базеле, сообщает korrespondent.net.

Кривицкая в 1/32 финала индивидуального турнира шпажисток победила Гучмазову со счетом 15:9.

После завершения поединка украинка сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную послематчевую формальность. Гучмазова бурно отреагировала на это решение Кривицкой, нецензурно выругавшись.

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Кривицкая в итоге дошла до 1/8 финала, заняв итоговое 11-е место.

Гучмазова родилась во Владикавказе, за сборную Грузии она выступает с 2017 года.

Летом прошлого года чемпионат мира по фехтованию в Милане ознаменовался скандалом с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Сначала ее дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, затем исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию украинки, и та смогла выступить в командном турнире. Позднее FIE отменила обязательные рукопожатия после окончания поединков, спортсменам разрешили приветствовать друг друга на расстоянии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Украина Грузия Россия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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