Украинcкая шпажистка отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку выступающей под флагом Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы в Базеле, сообщает korrespondent.net.
Кривицкая в 1/32 финала индивидуального турнира шпажисток победила Гучмазову со счетом 15:9.
После завершения поединка украинка сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную послематчевую формальность. Гучмазова бурно отреагировала на это решение Кривицкой, нецензурно выругавшись.
Кривицкая в итоге дошла до 1/8 финала, заняв итоговое 11-е место.
Гучмазова родилась во Владикавказе, за сборную Грузии она выступает с 2017 года.
Летом прошлого года чемпионат мира по фехтованию в Милане ознаменовался скандалом с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Сначала ее дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, затем исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию украинки, и та смогла выступить в командном турнире. Позднее FIE отменила обязательные рукопожатия после окончания поединков, спортсменам разрешили приветствовать друг друга на расстоянии.
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