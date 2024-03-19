Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде

Чемпионат мира по фехтованию в Милане летом прошлого года запомнился скандалом с отказом украинки жать руку российской сопернице. Глава МОК не исключает, что подобное может произойти и на Играх в Париже

Ольга Харлан и Анна Смирнова (Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Global Look Press)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в интервью Le Monde, что не может исключать повторение скандала с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Нельзя такого исключить. Но я очень верю в спортсменов. Что, приехав на Олимпиаду, они понимают, что становятся частью чего-то большего. Что Игры нужны для того, чтобы объединять, а не для того, чтобы каждый мог выразить свое мнение», — сказал Бах.

Летом прошло года чемпионат мира по фехтованию в Милане ознаменовался скандалом с украинской саблисткой Харлан. Сначала она была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой, затем исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию Харлан, и та смогла выступить в командном турнире. Бах позднее заявил, что Харлан в качестве «уникального исключения» получит дополнительную квоту на Олимпиаду, если туда не отберется.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами. Пока точно неизвестно, сколько российских спортсменов смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.