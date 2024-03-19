 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде

Бах не исключил повторения скандала с украинской саблисткой Харлан на Олимпиаде
Чемпионат мира по фехтованию в Милане летом прошлого года запомнился скандалом с отказом украинки жать руку российской сопернице. Глава МОК не исключает, что подобное может произойти и на Играх в Париже
Ольга Харлан и Анна Смирнова
Ольга Харлан и Анна Смирнова (Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Global Look Press)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в интервью Le Monde, что не может исключать повторение скандала с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Нельзя такого исключить. Но я очень верю в спортсменов. Что, приехав на Олимпиаду, они понимают, что становятся частью чего-то большего. Что Игры нужны для того, чтобы объединять, а не для того, чтобы каждый мог выразить свое мнение», — сказал Бах.

Бах заявил, что опасается более агрессивных заявлений России об Олимпиаде
Спорт
Томас Бах

Летом прошло года чемпионат мира по фехтованию в Милане ознаменовался скандалом с украинской саблисткой Харлан. Сначала она была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой, затем исполком Международной федерации фехтования (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию Харлан, и та смогла выступить в командном турнире. Бах позднее заявил, что Харлан в качестве «уникального исключения» получит дополнительную квоту на Олимпиаду, если туда не отберется.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами. Пока точно неизвестно, сколько российских спортсменов смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах Олимпиада-2024 фехтование Россия Украина Ольга Харлан
Материалы по теме
Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады
Политика
В МОК назвали ожидаемое число российских спортсменов на Олимпиаде
Спорт
Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Бах заявил о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства Спорт, 13:49
Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 13:46
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 13:45
При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке Политика, 13:43
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР Политика, 13:43
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ Политика, 13:32
В Москве новостройки на котловане оказались на 16% дешевле готовых Недвижимость, 13:31
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде Спорт, 13:31
Блогер Лерчек подала на развод Общество, 13:31
Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов Спорт, 13:30
Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии Общество, 13:29
Песков ответил на вопрос о первой поездке Путина за рубеж после выборов Политика, 13:24
Как повысить инвестиционную ценность компании Pro, 13:18
Минфин задумал снять одно из ограничений для работы мигрантов по патентам Общество, 13:08