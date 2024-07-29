Российский теннисист Сафиуллин одержал вторую победу на Олимпиаде
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады в Париже, победив аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, который занимает 36-е место в мировом рейтинге.
Россиянин, 66-я ракетка мира, одержал победу со счетом 6:0, 7:6 (7:1).
Матч продолжался почти два часа.
За выход в четвертьфинал Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (3-й) или голландцем Таллоном Грикспором (28-й).
Накануне Сафиуллин с Даниилом Медведевым не смогли выйти во второй круг Олимпиады в парном разряде.
Еще один заявленный в одиночном разряде россиянин Павел Котов проиграл в воскресенье в первом же матче.
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