Российский теннисист Сафиуллин одержал вторую победу на Олимпиаде

Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады, где может сыграть с Алькарасом

Россиянин обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Этчеверри со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Следующим соперником Сафиуллина может стать Карлос Алькарас

Роман Сафиуллин (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады в Париже, победив аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, который занимает 36-е место в мировом рейтинге.

Россиянин, 66-я ракетка мира, одержал победу со счетом 6:0, 7:6 (7:1).

Матч продолжался почти два часа.

За выход в четвертьфинал Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (3-й) или голландцем Таллоном Грикспором (28-й).

Накануне Сафиуллин с Даниилом Медведевым не смогли выйти во второй круг Олимпиады в парном разряде.

Еще один заявленный в одиночном разряде россиянин Павел Котов проиграл в воскресенье в первом же матче.