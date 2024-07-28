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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский теннисист Павел Котов разгромно проиграл на старте Олимпиады

Российский теннисист Павел Котов проиграл Вавринке на старте Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Павел Котов смог взять только два гейма у Станисласа Вавринки (1:6, 1:6) и стал третьим российским теннисистом, проигравшим на старте Олимпиады, после Екатерины Александровой и Мирры Андреевой
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг Олимпиады в Париже, разгромно проиграв бывшей третьей ракетке мира швейцарцу Станисласу Вавринке со счетом 1:6, 1:6.

Котов занимает 62-е место в мировом рейтинге, Вавринка — 109-е.

Вавринка — олимпийский чемпион Пекина в парном разряде с Роджером Федерером. Его следующим соперником будет австралийский теннисист Алексей Попырин (46-й) или чилиец Николас Харри (24-й).

Котов на Играх в Париже был заявлен только в одиночном разряде.

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Котов стал третьим российским теннисистом, завершившим выступление в одиночке на Олимпиаде, после Екатерины Александровой и Мирры Андреевой.

В мужском разряде во второй круг ранее вышли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, в женском — Диана Шнайдер.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Павел Котов
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