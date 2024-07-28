Российский теннисист Павел Котов разгромно проиграл на старте Олимпиады
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг Олимпиады в Париже, разгромно проиграв бывшей третьей ракетке мира швейцарцу Станисласу Вавринке со счетом 1:6, 1:6.
Котов занимает 62-е место в мировом рейтинге, Вавринка — 109-е.
Вавринка — олимпийский чемпион Пекина в парном разряде с Роджером Федерером. Его следующим соперником будет австралийский теннисист Алексей Попырин (46-й) или чилиец Николас Харри (24-й).
Котов на Играх в Париже был заявлен только в одиночном разряде.
Котов стал третьим российским теннисистом, завершившим выступление в одиночке на Олимпиаде, после Екатерины Александровой и Мирры Андреевой.
В мужском разряде во второй круг ранее вышли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, в женском — Диана Шнайдер.
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