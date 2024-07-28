Медведев и Сафиуллин вылетели из парного турнира Олимпиады в Париже

Россияне проиграли немецким теннисистам со счетом 4:6, 4:6

Даниил Медведев (Фото: Panoramic / Global look press)

Российский дуэт Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вылетели после первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр.

Они проиграли представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцему. Матч закончился победой немцев со счетом 6:4, 6:4.

Медведев и Сафиуллин уже вышли во второй круг в одиночном турнире. Также Медведев выступит в соревнованиях смешанных пар с Миррой Андреевой, которая сегодня вылетела в первом круге одиночниц.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.

На прошлых Олимпийских играх, которые проходили в Токио, российские теннисисты завоевали три медали. Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова забрали золотые медали в турнире смешанных пар. В решающей встрече они победили Аслана Карацева и Елену Веснину.