Медведев и Сафиуллин вылетели из парного турнира Олимпиады в Париже
Российский дуэт Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вылетели после первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр.
Они проиграли представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцему. Матч закончился победой немцев со счетом 6:4, 6:4.
Медведев и Сафиуллин уже вышли во второй круг в одиночном турнире. Также Медведев выступит в соревнованиях смешанных пар с Миррой Андреевой, которая сегодня вылетела в первом круге одиночниц.
Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.
На прошлых Олимпийских играх, которые проходили в Токио, российские теннисисты завоевали три медали. Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова забрали золотые медали в турнире смешанных пар. В решающей встрече они победили Аслана Карацева и Елену Веснину.
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