Шнайдер последней из россиянок выбыла с Олимпиады в одиночном разряде

Во втором круге турнира Диана Шнайдер уступила китаянке Ван Сиюй. Она была последней российской теннисисткой в одиночном разряде

Диана Шнайдер (Фото: Cameron Smith / Getty Image)

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира, который проходит в Париже на кортах «Ролан Гаррос».

В матче второго круга Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй (54-я ракетка мира) со счетом 3:6, 1:6.

За выход в четвертьфинал Ван Сиюй сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек или француженкой Диан Парри (59-я).

Две другие российские участницы одиночного разряда Мирра Андреева и Екатерина Александрова ранее вылетели в первом круге.

Шнайдер заявлена на Олимпиаду в парном разряде с Андреевой.

В этом сезоне 20-летняя Шнайдер выиграла три турнира WTA и занимает 24-е место в мировом рейтинге.