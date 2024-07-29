Шнайдер последней из россиянок выбыла с Олимпиады в одиночном разряде
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира, который проходит в Париже на кортах «Ролан Гаррос».
В матче второго круга Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй (54-я ракетка мира) со счетом 3:6, 1:6.
За выход в четвертьфинал Ван Сиюй сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек или француженкой Диан Парри (59-я).
Две другие российские участницы одиночного разряда Мирра Андреева и Екатерина Александрова ранее вылетели в первом круге.
Шнайдер заявлена на Олимпиаду в парном разряде с Андреевой.
В этом сезоне 20-летняя Шнайдер выиграла три турнира WTA и занимает 24-е место в мировом рейтинге.
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