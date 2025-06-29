РФС: в Кубке России снова сыграют три медиафутбольных клуба

В Кубке России снова сыграют три медиафутбольных клуба

Всего в Кубке сыграют 104 команды, в том числе 15 любительских. Из медийных клубов допущены «Амкал» и 2Drots, а третьим будет «СиндЕкат», Broke Boys или «10»

Футболисты 2Drots (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Медиафутбольные клубы в четвертый раз подряд примут участие в розыгрыше «Фонбет» — Кубка России, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В турнире выступят победитель Кубка Медиалиги «Амкал», предложенный титульным спонсором 2Drots и победитель или финалист MFL — «СиндЕкат», Broke Boys или «10».

«Амкал» и 2Drots сыграют в Кубке в четвертый раз. В 2023-м в турнире также выступила «Родина Медиа», а в 2024-м третьей командой была Broke Boys.

Клубы выступят в «пути регионов».

Всего за Кубок поборются 104 клуба, в их числе 15 любительских.

Фото: РФС

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА.

Новый сезон турнира в «пути РПЛ» стартует 29 июля, в «пути регионов» — 5 августа.