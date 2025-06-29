В Кубке России снова сыграют три медиафутбольных клуба
Медиафутбольные клубы в четвертый раз подряд примут участие в розыгрыше «Фонбет» — Кубка России, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В турнире выступят победитель Кубка Медиалиги «Амкал», предложенный титульным спонсором 2Drots и победитель или финалист MFL — «СиндЕкат», Broke Boys или «10».
«Амкал» и 2Drots сыграют в Кубке в четвертый раз. В 2023-м в турнире также выступила «Родина Медиа», а в 2024-м третьей командой была Broke Boys.
Клубы выступят в «пути регионов».
Всего за Кубок поборются 104 клуба, в их числе 15 любительских.
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА.
Новый сезон турнира в «пути РПЛ» стартует 29 июля, в «пути регионов» — 5 августа.
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