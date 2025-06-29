 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Интер Майами 1 1,16 x 8,5 2 18 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Бавария 1 5 x 3,75 2 1,78 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,72 x 3,7 2 5,4 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 5,6 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,67 x 3,75 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,75 x 3,75 2 4,6 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В Кубке России снова сыграют три медиафутбольных клуба

РФС: в Кубке России снова сыграют три медиафутбольных клуба
Всего в Кубке сыграют 104 команды, в том числе 15 любительских. Из медийных клубов допущены «Амкал» и 2Drots, а третьим будет «СиндЕкат», Broke Boys или «10»
Футболисты 2Drots
Футболисты 2Drots (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Медиафутбольные клубы в четвертый раз подряд примут участие в розыгрыше «Фонбет» — Кубка России, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В турнире выступят победитель Кубка Медиалиги «Амкал», предложенный титульным спонсором 2Drots и победитель или финалист MFL — «СиндЕкат», Broke Boys или «10».

«Амкал» и 2Drots сыграют в Кубке в четвертый раз. В 2023-м в турнире также выступила «Родина Медиа», а в 2024-м третьей командой была Broke Boys.

Клубы выступят в «пути регионов».

Всего за Кубок поборются 104 клуба, в их числе 15 любительских.

Фото: РФС
Фото: РФС

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА.

Новый сезон турнира в «пути РПЛ» стартует 29 июля, в «пути регионов» — 5 августа.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу Медиалига ФК Амкал 2DROTS
Материалы по теме
В РФС заявили о возможном возвращении россиян в еврокубки в 2026 году
Спорт
В РФС увидели большую пользу в Fan ID
Спорт
«Динамо» под руководством Карпина разгромило медиаклуб 2Drots
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Сенатор Грэм озвучил позицию Трампа по новым санкциям против России Политика, 16:51
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции Общество, 16:50
Делегация Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале Политика, 16:45
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатором Украину Политика, 16:30
В Кубке России снова сыграют три медиафутбольных клуба Спорт, 16:21
Макрон написал пост на армянском с поддержкой Пашиняна Политика, 16:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели еще одного пилота F-16 Политика, 16:07
Жителей львовского Дрогобыча после взрыва попросили надевать маски Политика, 15:47
В «Динамо» заявили о «серьезных мерах» к опоздавшему на сборы Карраскалю Спорт, 15:40
Тхэквондиста отстранили на два года за избиение соперника после проигрыша Спорт, 15:25
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Как «новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 15:20
«Роскосмос» показал со спутника дым над Забайкальем и Бурятией Общество, 15:19