Италия и Германия сыграют первые матчи плей-офф. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 29 июня
- Швейцария — Италия (19:00 мск, «Матч ТВ»)
- Германия — Дания (22:00 мск, «Матч ТВ»)
Главные события
- Основной защитник сборной Германии Рюдигер сыграет в матче с Данией
- Кингсли Коман временно покинул расположение сборной Франции
- Защитник англичан Триппьер может не сыграть со Словакией
- Суперкомпьютер оценил шансы Италии победить Швейцарию в 1/8 финала Евро
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13:40. Защитник сборной Англии Киран Триппьер, игравший в стартовом составе на групповом этапе, может не попасть в заявку на игру 1/8 финала со Словакией 30 июня из-за травмы икроножной мышцы, пишет Sky Sports. Он пропустил тренировку в пятницу. Вместо Триппьера на игру могут заявить Эзри Консу.
13:30. Футболист сборной Франции Кингсли Коман ненадолго покинул команду из-за рождения четвертого ребенка, но может успеть вернуться из Швеции к матчу 1/8 финала с Бельгией 1 июля. Об этом сообщает RMC Sport.
Ранее из-за рождения ребенка из сборной Англии уезжал Фил Фоден.
13:15. Суперкомпьютер Opta оценил шансы итальянцев на победу над швейцарцами в 1/8 финала в 43,7%. Шансы Швейцарии на выход в четвертьфинал — 30,7%, вероятность ничьи в основное время — 25,6%.
13:00. Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер восстановился после травмы бедра и сможет сыграть с датчанами в 1/8 финала Евро. Об этом сообщил журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в соцсети X.
24 июня главный тренер немцев Юлиан Нагельсман допустил, что Рюдигер не сможет сыграть с датчанами. При этом другой защитник команды, Джонатан Та, не попадет в заявку из-за перебора желтых карточек.
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