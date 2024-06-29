Италия и Германия сыграют первые матчи плей-офф. Что происходит на Евро

В субботу на Евро стартует плей-офф: действующие чемпионы итальянцы сыграют со швейцарцами, а хозяева турнира немцы — с датчанами. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК-Спорт»

Фото: Claudio Villa / Getty Images

Какие матчи пройдут 29 июня

Швейцария — Италия (19:00 мск, «Матч ТВ»)

Германия — Дания (22:00 мск, «Матч ТВ»)

Главные события

Основной защитник сборной Германии Рюдигер сыграет в матче с Данией

Кингсли Коман временно покинул расположение сборной Франции

Защитник англичан Триппьер может не сыграть со Словакией

Суперкомпьютер оценил шансы Италии победить Швейцарию в 1/8 финала Евро

13:40. Защитник сборной Англии Киран Триппьер, игравший в стартовом составе на групповом этапе, может не попасть в заявку на игру 1/8 финала со Словакией 30 июня из-за травмы икроножной мышцы, пишет Sky Sports. Он пропустил тренировку в пятницу. Вместо Триппьера на игру могут заявить Эзри Консу.

13:30. Футболист сборной Франции Кингсли Коман ненадолго покинул команду из-за рождения четвертого ребенка, но может успеть вернуться из Швеции к матчу 1/8 финала с Бельгией 1 июля. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее из-за рождения ребенка из сборной Англии уезжал Фил Фоден.

13:15. Суперкомпьютер Opta оценил шансы итальянцев на победу над швейцарцами в 1/8 финала в 43,7%. Шансы Швейцарии на выход в четвертьфинал — 30,7%, вероятность ничьи в основное время — 25,6%.

13:00. Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер восстановился после травмы бедра и сможет сыграть с датчанами в 1/8 финала Евро. Об этом сообщил журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в соцсети X.

24 июня главный тренер немцев Юлиан Нагельсман допустил, что Рюдигер не сможет сыграть с датчанами. При этом другой защитник команды, Джонатан Та, не попадет в заявку из-за перебора желтых карточек.