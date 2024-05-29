«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера

Бельгиец Венсан Компани сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Специалист подписал контракт с мюнхенским клубом до 30 июня 2027 года

Венсан Компани (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии», об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Контракт с бельгийским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Немецкий клуб еще в конце февраля объявил об уходе главного тренера Томаса Тухеля после окончания сезона. Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.

В нынешнем сезоне команда под руководством Тухеля не смогла победить в Бундеслиге и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов. В чемпионате «Бавария» вообще стала третьей — худший результат с сезона 2010/11.

38-летний Компани завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года в составе сборной Бельгии. С 2008 по 2019 год он играл в АПЛ за «Манчестер Сити», выиграв в том числе четыре чемпионата Англии.

С лета 2022 года Компани возглавлял «Бернли», с которым по итогам нынешнего сезона занял предпоследнее место и вылетел из АПЛ.