«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера
Бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии», об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Контракт с бельгийским специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Немецкий клуб еще в конце февраля объявил об уходе главного тренера Томаса Тухеля после окончания сезона. Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.
В нынешнем сезоне команда под руководством Тухеля не смогла победить в Бундеслиге и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов. В чемпионате «Бавария» вообще стала третьей — худший результат с сезона 2010/11.
38-летний Компани завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года в составе сборной Бельгии. С 2008 по 2019 год он играл в АПЛ за «Манчестер Сити», выиграв в том числе четыре чемпионата Англии.
С лета 2022 года Компани возглавлял «Бернли», с которым по итогам нынешнего сезона занял предпоследнее место и вылетел из АПЛ.
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