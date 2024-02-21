«Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля после окончания сезона

В «Баварии», которая проиграла три последних матча подряд и уступает в бундеслиге 8 очков «Байеру», решились на перестройку команды с новым тренером. Контракт Тухеля действовал до конца следующего сезона

Томас Тухель (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Томас Тухель летом досрочно покинет пост главного тренера «Баварии», сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.

Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что клуб планирует к следующему сезону перестроить команду с новым тренером.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года вместо Юлиана Нагельсмана и привел ее к победе в чемпионате Германии.

В этом сезоне «Бавария» уступает восемь очков в гонке за чемпионство леверкузенскому «Байеру», который не проиграл ни одного матча. Последние три встречи (в том числе две в Бундеслиге и одну «Лацио» в Лиге чемпионов) мюнхенский клуб проиграл.

В январе на фоне сообщений об уходе Хави из «Барселоны» Тухель заявлял о желании снова поработать за границей и называл чемпионат Испании выдающейся лигой.