«Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля после окончания сезона
Томас Тухель летом досрочно покинет пост главного тренера «Баварии», сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.
Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что клуб планирует к следующему сезону перестроить команду с новым тренером.
Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года вместо Юлиана Нагельсмана и привел ее к победе в чемпионате Германии.
В этом сезоне «Бавария» уступает восемь очков в гонке за чемпионство леверкузенскому «Байеру», который не проиграл ни одного матча. Последние три встречи (в том числе две в Бундеслиге и одну «Лацио» в Лиге чемпионов) мюнхенский клуб проиграл.
В январе на фоне сообщений об уходе Хави из «Барселоны» Тухель заявлял о желании снова поработать за границей и называл чемпионат Испании выдающейся лигой.
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