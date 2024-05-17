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Тухель заявил, что точно покинет «Баварию» по окончании сезона

Томас Тухель заявил, что точно покинет «Баварию» по окончании сезона
Главный тренер объявил об уходе из «Баварии», несмотря на недавние попытки мюнхенского клуба договориться о продолжении сотрудничества
Томас Тухель
Томас Тухель (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Томас Тухель точно покинет пост главного тренера «Баварии» в конце сезона. Об этом специалист сообщил на пресс-конференции.

«Это моя последняя пресс-конференция на «Зэбенер Штрассе» (база «Баварии». — РБК). Наше февральское соглашение все еще остается в силе. Мы недавно обсуждали его вновь, но не пришли к согласию», — заявил Тухель, его слова приводятся в соцсети Х «Баварии».

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18 мая «Бавария» проведет матч заключительного тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

«Бавария» в конце февраля объявила об уходе Тухеля после окончания сезона. Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года вместо Юлиана Нагельсмана и привел ее к победе в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне команда не смогла победить в Бундеслиге и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов.

Нового тренера «Бавария» пока найти не смогла, несколько человек ей отказали, например, Ральф Рангник решил не уходить из сборной Австрии, которую возглавляет с 2022 года. Bild сообщал, что руководство мюнхенского клуба рассматривает возможность оставить Тухеля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Томас Тухель

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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