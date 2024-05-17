Тухель заявил, что точно покинет «Баварию» по окончании сезона

Главный тренер объявил об уходе из «Баварии», несмотря на недавние попытки мюнхенского клуба договориться о продолжении сотрудничества

Томас Тухель (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Томас Тухель точно покинет пост главного тренера «Баварии» в конце сезона. Об этом специалист сообщил на пресс-конференции.

«Это моя последняя пресс-конференция на «Зэбенер Штрассе» (база «Баварии». — РБК). Наше февральское соглашение все еще остается в силе. Мы недавно обсуждали его вновь, но не пришли к согласию», — заявил Тухель, его слова приводятся в соцсети Х «Баварии».

18 мая «Бавария» проведет матч заключительного тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

«Бавария» в конце февраля объявила об уходе Тухеля после окончания сезона. Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года вместо Юлиана Нагельсмана и привел ее к победе в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне команда не смогла победить в Бундеслиге и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов.

Нового тренера «Бавария» пока найти не смогла, несколько человек ей отказали, например, Ральф Рангник решил не уходить из сборной Австрии, которую возглавляет с 2022 года. Bild сообщал, что руководство мюнхенского клуба рассматривает возможность оставить Тухеля.