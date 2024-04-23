«Барселона» заявила о намерении переиграть матч с «Реалом». Что случилось

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть матч с «Реалом» (2:3), если подтвердится судейская ошибка в моменте с возможным голом Ламина Ямаля. Что произошло — в материале «РБК Спорт»

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«Барселона» запросит переигровку матча 32-го тура чемпионата Испании по футболу с мадридским «Реалом» (2:3), если будет доказано, что судья ошибочно не засчитал гол каталонской команды, сообщил президент клуба Жоан Лапорта.

«Как клуб мы хотим быть уверены в том, что произошло, и я сообщаю вам, что «Барселона» потребует от технического комитета судей и Испанской федерации футбола предоставить нам все изображения и аудио этого момента. Если подтвердится, что это был законный гол, мы пойдем дальше и запросим переигровку матча», — сказал Лапорта.

Спорный момент

На шестой минуте счет открыл защитник каталонцев Андреас Кристенсен. На 18-й минуте счет сравнял хавбек Винисиус Жуниор, реализовав пенальти.

Спорный эпизод, на котором судьи не стали засчитывать гол в ворота «Реала» после удара Ламина Ямаля, произошел на 28-й минуте матча при счете 1:1. Вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и подставил ногу. Судя по повторам с трансляции, мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было. Однако затем в течение нескольких минут он консультировался с видеоассистентом (VAR). В конечном итоге арбитр подтвердил свое решение и не засчитал гол.

Скриншот с трансляции

На 69-й минуте «Барселона» вновь вышла вперед благодаря голу полузащитника Фермина Лопеса. Через четыре минуты счет сравнял защитник Лукас Васкес. На первой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

У «Барселоны» была десятиматчевая беспроигрышная серия в турнире (восемь побед, две ничьи). «Реал» увеличил отрыв от идущей второй «Барселоны» до 11 очков за шесть туров до конца чемпионата.

Судейский комитет назвал выдающейся работу арбитра

Президент «Барселоны» заявил, что клуб обратится в технический комитет по судейству Королевской испанской футбольной федерации с просьбой собрать полный набор видеозаписей и аудиозаписей этого инцидента.

«Если после анализа этой документации клуб поймет, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, не исключая, разумеется, любые необходимые юридические действия. Если подтвердится, что это был гол, мы будем двигаться дальше и не станем отказываться от требования переиграть матч, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки VAR», — добавил он.

Однако, по информации Marca, технический судейский комитет не собирается передавать никакие материалы командам. Также в комитете считают, что главный арбитр матча Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом» и его не в чем упрекнуть.

Записи с VAR

Королевская федерация футбола Испании 22 апреля опубликовала переговоры главного арбитра Сото Градо и Хосе Марии Санчеса Мартинеса, работавшего на VAR.

Градо отмечал, что нет системы автоматического определения голов. На VAR заявили, что смотрят повтор со всех сторон, потому что у них нет нужного ракурса.

В итоге видеоассистент подсказал Градо начать игру с углового, потому что нет доказательства, что мяч полностью пересек линию ворот. «Сесар, мы возобновим игру с углового, у нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, так что начинаем с углового. У нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота. Угловой удар», — говорит в записи Хосе Мария Санчес Мартинес.

Реакция лиги и клубов

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас после матча выложил в X (Twitter) скриншоты новостей об ошибках видеосистемы определения гола с подписью: «Без комментариев…».

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал абсурдом незасчитанный гол. «Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота. Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», — заявил Хави.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что мяч не пересек линию ворот и гол верно не засчитали. «Я не хочу говорить о том, что думает Хави, у каждого свое мнение. Это был сложный, хорошо сыгранный матч высокого уровня. Я не думаю, что был гол [в наши ворота], поскольку нет четкого изображения, показывающего, что мяч полностью пересек линию ворот. И пенальти в ворота «Барселоны» кажется мне вполне очевидным», — приводит слова Анчелотти Forbes.

Вратарь «Барселоны» Марк‑Андре Тер Штеген назвал позором отсутствие в чемпионате Испании автоматической системы определения гола.

«Мне кажется позором, что они (судьи) не находят угол, чтобы определить, был ли забит гол. В этом мире крутится много денег, и я не понимаю, почему нет средств на внедрение технологий, которые есть в других лигах. Все было в нашу пользу, но мы не смогли взять три очка. Мы были не на высоте в обороне. Нам не хватило терпения и игры по счету. Отсутствие характера в таком матче? Думаю, это совокупность многих вещей, мы не достигли того уровня конкурентоспособности, который должны были показать, и из‑за этого мы теряем очки», — приводит слова Тер Штегена Mundo Deportivo.

Мнение бывших судей

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль считает, что мяч полностью пересек линию ворот. «Нет компьютера, чтобы развеять сомнения, но, кажется, мяч полностью пересек линию, когда Лунин был в воротах. Но если нет уверенности, тогда решение судьи верное», — заявил экс-арбитр изданию Marca.

По мнению бывшего арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, мяч вообще не летел в ворота, поскольку нет четкого изображения перспективы. «Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего €3 млн — и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать «прыжок веры», — сказал он.