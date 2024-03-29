Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Российский теннисист Андрей Рублев заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что хочет сыграть на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Хочу ли туда поехать? Да. Если, даст бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане, то с очень большой долей вероятности я поеду», — сказал Рублев.
По словам Рублева, он точно собирается сыграть в одиночном разряде. «По другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали», — добавил теннисист.
На вопрос, не было ли каких-то звонков или давления, что не стоит ехать без флага и гимна, Рублев ответил: «В моем случае пока ничего такого не было».
Первая ракетка России Даниил Медведев ранее говорил, что рад допуску российских теннисистов на Олимпийские игры в Париже и постарается на них победить, соблюдая требования к нейтральному статусу.
Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе. Они смогут выступить на Играх во всех разрядах.
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