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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Шестая ракетка мира заявил, что с большой долей вероятности выступит в Париже, если не будет испытывать проблем со здоровьем
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что хочет сыграть на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Хочу ли туда поехать? Да. Если, даст бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане, то с очень большой долей вероятности я поеду», — сказал Рублев.

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По словам Рублева, он точно собирается сыграть в одиночном разряде. «По другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали», — добавил теннисист.

На вопрос, не было ли каких-то звонков или давления, что не стоит ехать без флага и гимна, Рублев ответил: «В моем случае пока ничего такого не было».

Первая ракетка России Даниил Медведев ранее говорил, что рад допуску российских теннисистов на Олимпийские игры в Париже и постарается на них победить, соблюдая требования к нейтральному статусу.

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

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В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе. Они смогут выступить на Играх во всех разрядах.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Андрей Рублев (теннисист) Олимпиада-2024
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