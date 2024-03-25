ITF опровергла информацию об отстранении Арины Соболенко от Олимпиады
Никто из теннисистов в настоящее время не отстранен от участия в Олимпийских играх в Париже, заявили «РБК Спорт» в пресс-службе международной федерации (ITF), комментируя публикацию об исключении белорусок Арины Соболенко и Виктории Азаренко.
23 марта портал Tennis World USA написал, что Соболенко и Азаренко не допустят на Олимпиаду, но в Париже смогут сыграть россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.
TennisUpToDate писал, что решение по Соболенко может быть связано с ее нежеланием отвечать на вопросы о президенте Белоруссии Александре Лукашенко после начала спецоперации на Украине.
В мае 2023 года на «Ролан Гаррос» Соболенко заявила, что «никто в мире, будь то российские или белорусские спортсмены, не поддерживает войну», а в июне не стала отвечать на вопросы украинской журналистки, которая два раза подряд пыталась добиться от нее прямого осуждения спецоперации.
В январе 2023-го президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open и выпил за нее рюмку водки.
Соболенко — вторая ракетка мира, Азаренко — 32-я.
6 марта ITF разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соболенко после этого говорила, что поедет на Игры.
19 марта директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что максимальное количество путевок на Игры — 55 у россиян и 28 у белорусов, но маловероятно, что этого количества удастся достичь.
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