 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 
Эксклюзив

ITF опровергла информацию об отстранении Арины Соболенко от Олимпиады

ITF опровергла информацию об отстранении белоруски Соболенко от Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Портал Tennis World USA 23 марта сообщил, что Арину Соболенко и Викторию Азаренко не пустят на Игры в Париже. В международной федерации заявили, что пока никого из спортсменов не отстраняли
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Никто из теннисистов в настоящее время не отстранен от участия в Олимпийских играх в Париже, заявили «РБК Спорт» в пресс-службе международной федерации (ITF), комментируя публикацию об исключении белорусок Арины Соболенко и Виктории Азаренко.

23 марта портал Tennis World USA написал, что Соболенко и Азаренко не допустят на Олимпиаду, но в Париже смогут сыграть россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

TennisUpToDate писал, что решение по Соболенко может быть связано с ее нежеланием отвечать на вопросы о президенте Белоруссии Александре Лукашенко после начала спецоперации на Украине.

Соболенко заявила о расставании с хоккеистом Кольцовым до его смерти
Спорт
Арина Соболенко

В мае 2023 года на «Ролан Гаррос» Соболенко заявила, что «никто в мире, будь то российские или белорусские спортсмены, не поддерживает войну», а в июне не стала отвечать на вопросы украинской журналистки, которая два раза подряд пыталась добиться от нее прямого осуждения спецоперации.

В январе 2023-го президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open и выпил за нее рюмку водки.

Соболенко — вторая ракетка мира, Азаренко — 32-я.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 дивидендных акций с самыми высокими доходностями
Скидками продаж не сделаешь: зацепите клиента эмоционально
Борьба больше не в тренде: как дружба с конкурентами помогает богатеть
Охлаждение на стройке: появятся ли у нас снова обманутые дольщики

6 марта ITF разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соболенко после этого говорила, что поедет на Игры.

19 марта директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что максимальное количество путевок на Игры — 55 у россиян и 28 у белорусов, но маловероятно, что этого количества удастся достичь. 

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Елена Степанова Елена Степанова
теннис Международная федерация тенниса Арина Соболенко Даниил Медведев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 16:44
Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе» Политика, 17:51
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 17:46
Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокусе» Общество, 17:41
В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»⁠ Общество, 17:33
ITF опровергла информацию об отстранении Арины Соболенко от Олимпиады Спорт, 17:24
Экс-футболист «Спартака» стал претендентом на включение в Зал славы АПЛ Спорт, 17:23
Росреестр предложил расширить список договоров, подлежащих госрегистрации Недвижимость, 17:18
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Ростовский губернатор сообщил о трех пропавших в «Крокусе» земляках Общество, 17:16
9 приемов для моментального снятия стресса в напряженной ситуации Стиль, 17:15
ЕС не исключил возобновления сотрудничества с Россией против терроризма Политика, 17:02
Топ-менеджер Binance сбежал из-под стражи в Нигерии Крипто, 17:01
«Дом.РФ» оценил падение спроса на ипотеку в марте Недвижимость, 16:58
Оказавшийся под завалом в шахте «Кальинская» рабочий погиб Общество, 16:56
Из больниц выписали 23 пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 16:44