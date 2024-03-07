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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Даниил Медведев пообещал следовать всем правилам МОК на Олимпиаде

Даниил Медведев: буду следовать правилам нейтрального статуса на Олимпиаде
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Олимпиада-2024 в Париже
ITF 6 марта разрешила россиянам сыграть на Олимпиаде в Париже в соответствии с критериями МОК. Первая ракетка России Даниил Медведев признался, что ему очень понравилось в Токио и он готов играть в нейтральном статусе
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что рад допуску российских теннисистов на Олимпийские игры в Париже и постарается на них победить, соблюдая требования к нейтральному статусу. Слова теннисиста приводит Reuters.

Международная федерация (ITF) 6 марта объявила, что россияне и белорусы смогут выступить на Играх на условиях МОК. В России окончательное решение по поездке в Париж не принято, Минспорт и ОКР объявят свои рекомендации 14 марта.

Медведев сказал, что сыграл бы и в одиночном, и в парном разряде.

«Когда я был в Токио, это был удивительный опыт. Возможно, одно из самых больших воспоминаний в моей спортивной жизни, что меня удивило, поскольку мы думаем, что турниры «Большого шлема» важнее», — отметил россиянин.

По словам Медведева, в том, что касается нейтрального флага, он будет следовать правилам. «Если это будет под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом, я постараюсь показать хороший теннис и выиграть», — добавил теннисист.

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На Играх в Токио Медведев дошел до четвертьфинала, другой россиянин — Карен Хачанов — до финала, где проиграл Александру Звереву (Германия).

В ОКР в феврале заявляли, что согласие выступить на Олимпиаде на текущих условиях МОК может привести к нарушению российского законодательства.

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Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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