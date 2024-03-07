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Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде во всех дисциплинах

ITF: российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде во всех разрядах
Россияне смогут побороться за медали не только в одиночном разряде, но и в парном и смешанном
Чемпионы Игр в Токио Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев
Чемпионы Игр в Токио Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже во всех пяти разрядах теннисного турнира, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе международной федерации (ITF).

Россияне получат право соревноваться в одиночном, парном и смешанном парном разряде (микст).

В среду, 6 марта, ITF разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Первая ракетка России Даниил Медведев 7 марта сказал, что хотел бы выступить в Париже и в одиночном разряде, и в парном.

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Даниил Медведев

Большинство участников теннисного турнира Олимпиады станут известны в июне на основании рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На Олимпиаде в Токио россияне выиграли три медали: Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Аслана Карацева и Елену Веснину в миксте.

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После начала спецоперации на Украине россиян и белорусов не отстраняли от турниров WTA и ATP, разрешив им соревноваться в нейтральном статусе. При этом от турниров сборных спортсменов двух стран отстранили.

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