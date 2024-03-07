Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде во всех дисциплинах
Российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже во всех пяти разрядах теннисного турнира, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе международной федерации (ITF).
Россияне получат право соревноваться в одиночном, парном и смешанном парном разряде (микст).
В среду, 6 марта, ITF разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе.
Первая ракетка России Даниил Медведев 7 марта сказал, что хотел бы выступить в Париже и в одиночном разряде, и в парном.
Большинство участников теннисного турнира Олимпиады станут известны в июне на основании рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
На Олимпиаде в Токио россияне выиграли три медали: Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Аслана Карацева и Елену Веснину в миксте.
После начала спецоперации на Украине россиян и белорусов не отстраняли от турниров WTA и ATP, разрешив им соревноваться в нейтральном статусе. При этом от турниров сборных спортсменов двух стран отстранили.
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